В Сергиевом Посаде загорелся ангар с металлом

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ангар с металлом загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в промышленной зоне городского округа Сергиев Посад Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В поселке Скоропусковский происходит горение одноэтажного ангара размером 50 на 20 метров по всей площади", - сказал собеседник агентства.
По его словам, внутри ангара находятся металлические изделия. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
На место пожара направлена мобильная лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе. К ликвидации возгорания привлечены 25 человек и семь единиц техники.