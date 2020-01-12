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В Сергиевом Посаде загорелся ангар с металлом
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РИА Новости

В Сергиевом Посаде загорелся ангар с металлом

09:49 12.01.2020
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© Фото : Яна ДосавицкаяПожар в Сергиевом Посаде
Пожар в Сергиевом Посаде
© Фото : Яна Досавицкая
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ангар с металлом загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в промышленной зоне городского округа Сергиев Посад Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В поселке Скоропусковский происходит горение одноэтажного ангара размером 50 на 20 метров по всей площади", - сказал собеседник агентства.

По его словам, внутри ангара находятся металлические изделия. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
На место пожара направлена мобильная лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе. К ликвидации возгорания привлечены 25 человек и семь единиц техники.
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МЧС РФМосковская областьРоссияСергиев ПосадПроисшествия
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