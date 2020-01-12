Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Врач-диетолог Ирина Торопыгина рассказала порталу E1.ru о продуктах, которые могут помочь при похудении.
Специалист порекомендовала разнообразить рацион фруктами, в том числе ананасом, который содержит полезный фермент бромелайн, улучшающий пищеварение и снижающий образование жировой ткани.
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Грейпфрут способен нормализовать уровень инсулина и укрепить иммунитет, отметила Торопыгина. Она посоветовала не очищать фрукт от пленки, поскольку в ней содержится нарингин — вещество, ускоряющее метаболизм и оказывающее желчегонный эффект.
Кроме того, по словам специалиста, сбросить вес помогут некоторые пряности. Имбирь, например, стимулирует пищеварительные железы к выработке ферментов, улучшающих процесс расщепления пищи, рассказала она.
Врач также посоветовала использовать при приготовлении блюд корицу, которая стабилизирует уровень сахара в крови и создает ощущение сытости.
Торопыгина напомнила, что, несмотря на полезные свойства перечисленных продуктов, употреблять в пищу их стоит умеренными порциями и не превышать дневную норму калорий.