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Туризм
2020-01-12T12:27+0300
https://ria.ru/20200112/1563330963.html
В новогодние праздники Москву посетили около пяти миллионов туристов
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РИА Новости

В новогодние праздники Москву посетили около пяти миллионов туристов

09:41 12.01.2020 (обновлено: 12:27 12.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНовогодний салют над Красной площадью в Москве
Новогодний салют над Красной площадью в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Новогодний салют над Красной площадью в Москве
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Около пяти миллионов туристов посетили российскую столицу с начала 2020 года, все гостиницы заполнены, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на "России-1".
Ранее пресс-служба столичного комитета по туризму сообщала о том, что загрузка московских гостиниц в новогодние праздники впервые за много лет превысила 90%, а четырех- и пятизвездочные отели в самом центре заполнены на 95%.

"Около 5 миллионов туристов в этом году. Действительно, все гостиницы заполнены, в центре мест нет", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что среди туристов не только гости из самых разных уголков России, но и иностранцы.

"Люди приехали со всей страны: много гостей из Татарстана, Башкортостана, Тюмени, Санкт-Петербурга, даже из Крыма. Много гостей из Германии, Франции, Италии, Китая", - рассказал Собянин.

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