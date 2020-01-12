В новогодние праздники Москву посетили около пяти миллионов туристов

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Около пяти миллионов туристов посетили российскую столицу с начала 2020 года, все гостиницы заполнены, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на "России-1".
Ранее пресс-служба столичного комитета по туризму сообщала о том, что загрузка московских гостиниц в новогодние праздники впервые за много лет превысила 90%, а четырех- и пятизвездочные отели в самом центре заполнены на 95%.
"Около 5 миллионов туристов в этом году. Действительно, все гостиницы заполнены, в центре мест нет", - сказал Собянин.
Мэр отметил, что среди туристов не только гости из самых разных уголков России, но и иностранцы.
"Люди приехали со всей страны: много гостей из Татарстана, Башкортостана, Тюмени, Санкт-Петербурга, даже из Крыма. Много гостей из Германии, Франции, Италии, Китая", - рассказал Собянин.