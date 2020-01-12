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2020-01-12T09:39+0300
https://ria.ru/20200112/1563330939.html
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
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РИА Новости

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

09:39 12.01.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковКПП "Станица Луганская" в ЛНР
КПП Станица Луганская в ЛНР
© РИА Новости / Валерий Мельников
КПП "Станица Луганская" в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Украинские силовики один раз открывали огонь в течение минувших суток по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 10 января украинские силовики два раза нарушили режим тишины.
Военнослужащие в Донбассе
11 января, 14:54
ЛНР опасается провокаций Киева перед заседанием по Донбассу в Минске
"За 11 января со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР. По данным ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из вооружения БМП-2.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Эдуард Басурин
10 января, 11:02
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010012
СЦККЛуганская Народная РеспубликаООНВ мире
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