В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 10 января украинские силовики два раза нарушили режим тишины.

"За 11 января со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР. По данным ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из вооружения БМП-2.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.