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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за зиму
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РИА Новости

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за зиму

09:35 12.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПоследствия ледяного дождя в Москве
Последствия ледяного дождя в Москве
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ночь на воскресенье в Москве стала самой холодной за весь зимний сезон, сообщается на сайте "Метеовести".
"Минувшая ночь в столице стала самой холодной в текущем зимнем сезоне. На базовой метеостанции ВДНХ под утро столбик термометра опустился до минус 6, по области местами морозы ударили до минус 12,2 градусов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом даже такие температурные показатели вдвое ниже, чем положено по климатической норме января.
"Тем не менее, для необычайно теплой зимы 2019-2020 годов (положительное отклонение от нормы составляет плюс 7,2 градусов), это выдающийся результат", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что лишь однажды в декабре 2019 года было холоднее минус пяти градусов, в январе самая низкая температура была зафиксирована метеорологами под утро 1-го числа (минус 3,0 градусов).
"Похолодание будет непродолжительным и в ближайшую неделю в Центральную Россию вернется оттепель", - говорится в сообщении.
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