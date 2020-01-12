Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за зиму

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ночь на воскресенье в Ночь на воскресенье в Москве стала самой холодной за весь зимний сезон, сообщается на сайте "Метеовести"

"Минувшая ночь в столице стала самой холодной в текущем зимнем сезоне. На базовой метеостанции ВДНХ под утро столбик термометра опустился до минус 6, по области местами морозы ударили до минус 12,2 градусов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом даже такие температурные показатели вдвое ниже, чем положено по климатической норме января.

"Тем не менее, для необычайно теплой зимы 2019-2020 годов (положительное отклонение от нормы составляет плюс 7,2 градусов), это выдающийся результат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лишь однажды в декабре 2019 года было холоднее минус пяти градусов, в январе самая низкая температура была зафиксирована метеорологами под утро 1-го числа (минус 3,0 градусов).