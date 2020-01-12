СМИ: тысячи граждан Таиланда приняли участие в "политических забегах"

БАНГКОК, 12 янв – РИА Новости. Десятки тысяч граждан Десятки тысяч граждан Таиланда утром в воскресенье приняли участие в массовых "политических забегах" за и против действующего правительства премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча в двух городских парках Бангкока, сообщает в воскресенье газета Bangkok Post , разместившая видео с одного из мероприятий и информационное сообщение о другом.

Забег, который готовили несколько месяцев активисты оппозиционной "Партии нового будущего", прошел в Железнодорожном парке Бангкока (Суан Ротфай) в городском районе Чатучак под лозунгом "Бежим прогонять Дядюшку". "Дядюшкой" в народе называют премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча, организатора военного переворота в 2014 году, который после пяти лет диктатуры продолжил работу в качестве премьер-министра после прошедших в прошлом году первых за 7 лет всеобщих парламентских выборов.

Оппозиция, занимающая половину депутатских мест в парламенте, считает, что выборы не были демократическими, так как проходили в соответствии с новой, разработанной военными, конституцией, в которую оппозиционные политики надеются со временем внести поправки. По мнению оппозиции, в избрании генерала Чан-Оча премьером на совместном парламентском голосовании нижней и верхней палат, основную роль сыграли голоса 250 членов сената (в нижней палате – 500 депутатов), который в полном составе по действующей конституции является не выборным, а назначаемым органом.

Лидеры "Партии нового будущего", которая на выборах в марте 2019 года заняла третье место по количеству выигранных депутатских мест после основной про-военной партии "Пхаланг Прачарат" ("Энергия Нации") и своей "сестринской" оппозиционной партии "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда"), избравшие для протеста против "полудиктаторского", по их мнению, правительства форму спортивного мероприятия, заявили в воскресенье, что в забеге приняли участие более 10 тысяч человек.