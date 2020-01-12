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Омский Минздрав прокомментировал резонансное увольнение травматолога
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РИА Новости

Омский Минздрав прокомментировал резонансное увольнение травматолога

09:10 12.01.2020 (обновлено: 09:11 12.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. В министерстве здравоохранения Омской области прокомментировали увольнение травматолога, отказавшегося принимать пациентов из-за низкой зарплаты.
В пресс-службе ведомства сообщили, что персонал травмпункта городской поликлиники заметил "измененное поведение" врача с начала смены.

"По факту нахождения врача в нетрезвом состоянии на рабочем месте министерство здравоохранения проводит проверку, а также по факту так называемых "приписок" пациентов, указанных в статье", — приводит портал "НГС. Новости Омск" комментарий министерства.

В ведомстве также подтвердили, что травматолог написал заявление об увольнении.
Ранее в Сети появилось видео, на котором 71-летний омский врач пожаловался на низкую зарплату и плохие условия труда. Он пришел на работу в трамвпункт и заявил, что не будет принимать пациентов, кроме находившихся в неотложном состоянии.
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Здоровье - ОбществоОмская областьОмскОбщество
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