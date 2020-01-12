Омский Минздрав прокомментировал резонансное увольнение травматолога

В пресс-службе ведомства сообщили, что персонал травмпункта городской поликлиники заметил "измененное поведение" врача с начала смены.

"По факту нахождения врача в нетрезвом состоянии на рабочем месте министерство здравоохранения проводит проверку, а также по факту так называемых "приписок" пациентов, указанных в статье", — приводит портал " НГС. Новости Омск " комментарий министерства.

В ведомстве также подтвердили, что травматолог написал заявление об увольнении.

Ранее в Сети появилось видео, на котором 71-летний омский врач пожаловался на низкую зарплату и плохие условия труда. Он пришел на работу в трамвпункт и заявил, что не будет принимать пациентов, кроме находившихся в неотложном состоянии.