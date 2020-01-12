Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Рязанью

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Пять из восьми пострадавших в ДТП с двумя автомобилями в Пять из восьми пострадавших в ДТП с двумя автомобилями в Рязанской области находятся в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости заведующий территориальным центром медицины катастроф Сергей Кузьминов.

По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 2.30 мск воскресенья на 386-м километре трассы "Москва-Астрахань". Столкнулись два автомобиля - LADA Largus и Hyundai Solaris. Три человека погибли, восемь пострадали.

"Семеро пациентов в Шацкой ЦРБ, один - в Сасовской. Пять тяжелых, трое – в состоянии средней тяжести. Детей нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, двоим пациентам уже сделали операции. У одного из них разрыв кишечника, у второго - забрюшинная гематома.