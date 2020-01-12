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Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Рязанью
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РИА Новости

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Рязанью

08:54 12.01.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Евгений Биятов
Скорая помощь. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Пять из восьми пострадавших в ДТП с двумя автомобилями в Рязанской области находятся в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости заведующий территориальным центром медицины катастроф Сергей Кузьминов.
По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 2.30 мск воскресенья на 386-м километре трассы "Москва-Астрахань". Столкнулись два автомобиля - LADA Largus и Hyundai Solaris. Три человека погибли, восемь пострадали.
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"Семеро пациентов в Шацкой ЦРБ, один - в Сасовской. Пять тяжелых, трое – в состоянии средней тяжести. Детей нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, двоим пациентам уже сделали операции. У одного из них разрыв кишечника, у второго - забрюшинная гематома.
"У троих тяжелые черепно-мозговые травмы", - рассказал Кузьминов.
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РязаньРязанская областьПроисшествия
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