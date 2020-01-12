В ЦБ объяснили механизм перевода накоплений в новую пенсионную систему

"Гражданин может принимать решения и транслировать их в систему, не выходя из дома с помощью этого гаджета. Он будет в онлайне видеть состояние счета, получать информацию, что на этот счет зачислены денежные средства. Это удобная система, дающая осязаемость пенсионных накоплений для человека", - подчеркнул он.