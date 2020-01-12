В ЦБ объяснили механизм перевода накоплений в новую пенсионную систему

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Пенсионные накопления можно будет перевести на счет гарантированного пенсионного плана (ГПП) в рамках одного НПФ в режиме реального времени без комиссий или потерь инвестиционного дохода, рассказал в интервью "Российской газете" первый зампред Центробанка Сергей Швецов.
Перевод накоплений в другой фонд произойдет через пять лет после подачи гражданином заявления, отметил Швецов. При этом текущие платежи сразу будут зачисляться на открытый в новом месте счет, добавил он.
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По словам Швецова, для тех, кто оставил накопления в ПФР (так называемых "молчунов"), действует такая же схема.
Первый зампред Центробанка напомнил, что при переводе накопленных средств в ГПП одновременно делать новые отчисления не обязательно.
Кроме того, после перевода средств в новую систему гражданин сможет через смартфон отслеживать состояние своего счета.
"Гражданин может принимать решения и транслировать их в систему, не выходя из дома с помощью этого гаджета. Он будет в онлайне видеть состояние счета, получать информацию, что на этот счет зачислены денежные средства. Это удобная система, дающая осязаемость пенсионных накоплений для человека", - подчеркнул он.
Ранее Центробанк и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений – гарантированный пенсионный план. Она позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Как предполагается, система будет добровольной, а накопления в ней будут гарантированы государством.
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