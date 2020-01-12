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Пострадавших при хлопке под Белгородом будут лечить в ожоговом центре
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РИА Новости

Пострадавших при хлопке под Белгородом будут лечить в ожоговом центре

08:40 12.01.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Капельницы . Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Пострадавшие при хлопке пылевоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгородской области будут лечиться в областном ожоговом центре, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что хлопок пылевоздушной смеси произошел в субботу в 21.49 мск в производственном цехе по переработке зерна в муку в селе Беленькое. После хлопка, который произошел на шестом этаже семиэтажного производственного здания, произошло частичное обрушение панелей и пожар. Пострадали пять человек, четверо из них были госпитализирован в ЦРБ с ожогами.
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"Все пострадавшие будут перевезены для прохождения лечения в ожоговое отделение областной клинической больницы", - сообщил собеседник, отметив, что два человека уже транспортированы.
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МЧС РФБелгородская областьПроисшествия
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