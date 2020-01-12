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В Рязанской области три человека погибли в ДТП
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РИА Новости

В Рязанской области три человека погибли в ДТП

08:14 12.01.2020 (обновлено: 09:28 12.01.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области На месте ДТП с участием двух автомобилей в Рязанской области. 12 января 2020
 На месте ДТП с участием двух автомобилей в Рязанской области. 12 января 2020
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области
На месте ДТП с участием двух автомобилей в Рязанской области. 12 января 2020
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 янв — РИА Новости. Три человека погибли, восемь пострадали при столкновении двух автомобилей в Рязанской области в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
ДТП с участием LADA Largus и Hyundai Solaris произошло около 2:30 мск на 386-м километре трассы "Москва — Астрахань".
Заведующий территориальным центром медицины катастроф Сергей Кузьминов рассказал, что состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое, двум из них уже сделали операции.
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РязаньРязанская областьПроисшествия
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