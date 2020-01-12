В Рязанской области три человека погибли в ДТП

ДТП с участием LADA Largus и Hyundai Solaris произошло около 2:30 мск на 386-м километре трассы "Москва — Астрахань".

Заведующий территориальным центром медицины катастроф Сергей Кузьминов рассказал, что состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое, двум из них уже сделали операции.