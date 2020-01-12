В Рязанской области три человека погибли в ДТП

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 янв — РИА Новости. Три человека погибли, восемь пострадали при столкновении двух автомобилей в Рязанской области в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
ДТП с участием LADA Largus и Hyundai Solaris произошло около 2:30 мск на 386-м километре трассы "Москва — Астрахань".
Заведующий территориальным центром медицины катастроф Сергей Кузьминов рассказал, что состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое, двум из них уже сделали операции.
8 августа 2019, 12:00В ГИБДД назвали самые опасные для жизни дороги