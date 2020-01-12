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РИА Наука
2020-01-12T08:06+0300
https://ria.ru/20200112/1563330022.html
Биолог назвал лечение рака ближайшим будущим генетики
https://cdn23.img.ria.ru/images/155876/05/1558760507_0:56:3072:1784_1036x0_80_0_0_80c1309343bfb5cbdd07dde0537c0f2e.jpg
РИА Новости

Биолог назвал лечение рака ближайшим будущим генетики

08:06 12.01.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВ лаборатории онкологического диспансера
В лаборатории онкологического диспансера
© РИА Новости / Денис Абрамов
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В лаборатории онкологического диспансера. Архивное фото
ЛОНДОН, 12 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Ближайшее будущее генетики связано с лечением онкологических и нейродегенеративных заболеваний, первые лекарства уже вышли на рынок, рассказал РИА Новости специалист по молекулярной биологии, ранее ученый Оксфордского университета, в настоящее время исследователь одной из крупных международных фармацевтических компании Григорий Рыжаков.
"В ближайшем будущем эта сфера будет связана в первую очередь с лечением онкологических и нейродегенеративных заболеваний. Люди определяют последовательность ДНК у клеток рака, смотрят, как они изменяются, и выбирают подход лечения к конкретному виду опухоли. Сейчас это будущее, сейчас это развивается. И дальше, конечно, будут развиваться технологии лечения болезней с помощью генотерапии и с помощью вирусов, например, доставка вирусов для лечения нейродегенеративных заболеваний (болезнь Альцгеймера, болезнь Хантингтона), и я вижу в этом будущее", - сказал исследователь.
По его словам, в настоящее время ученые активно работают над созданием генно-модифицированных клеток для использования именно в медицине.
"Сейчас многие экспериментальные раковые лечения основаны на том, что у пациентов берут клетки, эти клетки заражаются определенными рекомбинантными ретровирусами, содержащими трансген, который помогает убить опухоль. Затем эти измененные клетки инъецируются обратно пациенту - эта технология называется CAR T-cells", - рассказал собеседник агентства
Структура поверхности скаффолда, состоящего из слоя пористых микросфер поли-3-оксибутирата. Справа - широкопольная световая микроскопия, увеличение ×10, слева – сканирующая электронная микроскопия, увеличение ×500.
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Но, уточнил он, это не единственная доступная сегодня технология.
"Другие технологии основаны на доставке вирусов, чтобы лечить наследственные заболевания, такие как гемофилия или спинно-мышечная атрофия. Первые такие лекарства уже вышли на рынок, и они не безумно дорогие. Стоимость одного такого вмешательства - миллион долларов и выше. Цена обусловлена необходимостью привлечения большого количества людей и мощностей для производства такого лекарства", - сказал ученый.

Проблемы и вызовы

По словам Рыжакова, главным сдерживающим фактором по-прежнему является высокая стоимость исследований, но прогресс, как отметил ученый, не остановить.
"Существует проблема цены. Чем больше ты выполняешь такой работы, тем большие объемы информации нужно перерабатывать. Но все технологии дешевеют и появятся способы обрабатывать большие количества информации. Вызовы есть и чисто теоретические: как мы будем строить модели сложных систем. Если раньше были простые модели с одной-двумя молекулами в растворе, то сейчас речь идет о сложной клетке со многими тысячами компонентов, и у нас просто нет таких моделей, с которыми мы могли бы обрабатывать информацию, у нас чисто обозревательная наука - мы смотрим, как эти параметры меняются, но мы не совсем понимаем, как это предсказать. В этом и состоит еще один вызов - как предсказывать поведение систем, особенно в болезнях", - рассказал собеседник агентства.
По словам исследователя, современная генетика движется в сторону исследования того, как малейшие изменения в геноме - даже не в кодируемых частях, а в участках, которые к гену не имеют отношения, - влияют на болезни.
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"Строго говоря, как устроен геном, мы понимаем, но мы пока не знаем, каким образом этот геном приводит к разным функциям, к разным последствиям, даже в плане метаболизма - почему у одних людей он лучше, почему одни люди более выносливы, другие менее, почему у людей по-разному проявляются заболевания. Генетика будет все больше и больше сращиваться с молекулярной медициной, и в этой области будет иметь значение чисто технологический прогресс", - сказал он.
По его словам, раньше приходилось брать целую ткань и определять совокупность ДНК из многих клеток одной ткани, нужно было очень много материала.
"А сейчас исследователи могут изолировать отдельные клетки и определять последовательность ДНК в одной клетке... это новая технология. Сейчас можно тысячи, тысячи новых клеток секвенировать. В этом плане новые технологии расширили понимание многих вещей. К примеру, раньше думали, что изменения в одном гене приводят к одной болезни, то сейчас пришло понимание различий сотен генов, и видение того, что у многих болезней сложная картина", - добавил ученый.

ГМО-человек - почти реальность

Отвечая на вопрос о том, могут ли современные генетики создать генно-модифицированного сверхчеловека, Рыжаков сказал, что на данный момент эта проблема является скорее не научной, а этической.
"Генно-модифицированный человек не имеет каких-то отличий от животных. Это возможно, для нас же не проблема постоянно создавать генно-модифицированных мышей или крыс. С человеком не генетическая проблема, это проблема этическая. Здесь будущее будет зависеть от решения людей: можно ли изменять какие-то свойства человека, придавать ему те или иные качества сверхчеловека, либо же это является неэтичным", - рассказал исследователь.
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По его словам, международное сообщество не одобряет таких экспериментов и едва ли поддержит их в будущем.
"Собственно говоря, это евгеника. А евгеника связана с нацизмом, поэтому большинство стран не согласны (пойти на это) и не хотят этим заниматься, так как это может привести к сегрегации людей и разделению на сверхчеловека и обычного человека... Есть слухи о том, что это уже было сделано в Китае. Но до ученых доходит мало реальных деталей: что на самом деле сделано, в какой стадии это произведено. И я так понимаю, что ученый, который произвел это изменение, исчез", - сказал собеседник агентства.
В 2018 году китайский учёный Хэ Цзянькуй шокировал мировую общественность заявлением о рождении младенцев, ДНК которых была модифицирована так, что их организм сможет противостоять заражению ВИЧ. После заявления он подвергся серьезной критике как со стороны коллег-ученых, так и со стороны властей. Суд в Китае в декабре прошлого года приговорил Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу.
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РИА НаукагенетикаонкологияРоссия
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