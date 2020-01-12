В Кузбассе турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу

"Молодой человек ехал по трассе … на большой скорости, там есть развилка и, как очевидцы говорят … он вначале хотел в одну сторону поехать, потом … принял другое решение и повернул на другую сторону. В какой-то момент упал на склоне и наткнулся на собственную лыжу. Он из Новосибирской области, поселок Петровское", – рассказали в пресс-службе.