Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-12T08:54+0300
https://ria.ru/20200112/1563329819.html
В Кузбассе турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу
https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:456:2829:2047_1036x0_80_0_0_31dfcaa00a580567b31f8c21d155799b.jpg
РИА Новости

В Кузбассе турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу

07:50 12.01.2020 (обновлено: 08:54 12.01.2020)
4195
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 12 янв - РИА Новости. Турист из Новосибирской области упал и наткнулся на собственную лыжу, катаясь в кузбасском Шерегеше, несмотря на оказанную помощь, позднее он скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Таштагольского района.
"Молодой человек ехал по трассе … на большой скорости, там есть развилка и, как очевидцы говорят … он вначале хотел в одну сторону поехать, потом … принял другое решение и повернул на другую сторону. В какой-то момент упал на склоне и наткнулся на собственную лыжу. Он из Новосибирской области, поселок Петровское", – рассказали в пресс-службе.
По словам собеседницы агентства, пострадавшего доставили в Таштагольскую городскую больницу.
"У него были тяжелые травмы, потому что там очень большая кровопотеря, шок … Его прооперировали, но в итоге он все равно умер", – уточнили в пресс-службе.
Автомобиль скорой помощи, Грузия
6 января, 09:20Туризм
Российский турист погиб под лавиной на горнолыжном курорте в Грузии
0355801
Обсудить 2
Новосибирская областьКемеровская областьПроисшествия
Рекомендуем
Белоярская атомная электростанция
"Идеальная чума XXI века" может перекинуться на Россию
Члены банды санитаров
"Отсюда путь только на кладбище". Как санитары морга стали киллерами
Отказ от алкоголя
Нарколог рассказал, какие из поговорок про алкоголь правдивы
Медицинская сестра в больничной палате
"Решил закончить": омский врач отказался принимать людей с переломами
Модель Алеся Кафельникова
"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна
Сенатор Франц Клинцевич
Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
Гигантский флаг России на горе Гасфорта в Севастополе
В Крыму прокомментировали слова Поклонской о проблемах с паспортами
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
Певица MARUV
Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год
Американский военнослужащий
CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих
Британские военные
Глава МИД Британии допустил, что США перестанут быть мировым лидером
Фотография из профиля Ксении Пунтус на фейсбуке
В Москве фотомодель выпала из окна, сообщили СМИ
Жители Екатеринбурга празднуют Новый год
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
Меркель: "с Россией и против США"
Болезнь Альцгеймера
Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:35Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за зиму
09:31Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
09:23СМИ: тысячи граждан Таиланда приняли участие в "политических забегах"
09:21Эксперты объяснили низкий урожай ржи
09:10Омский Минздрав прокомментировал резонансное увольнение травматолога
08:57В Якутии восстановили электроснабжение пяти улусов
08:54Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Рязанью
08:43В ЦБ объяснили механизм перевода накоплений в новую пенсионную систему
08:40Пострадавших при хлопке под Белгородом будут лечить в ожоговом центре
08:24В Тайване подвели итоги парламентских выборов
08:14В Рязанской области три человека погибли в ДТП
08:06Биолог назвал лечение рака ближайшим будущим генетики
07:50В Кузбассе турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу
07:30Ученые объяснили быстрое потепление климата в России
07:30Во Владивостоке водитель внедорожника спровоцировал массовое ДТП
07:27Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи
07:02Губернатор Пуэрто-Рико назвала размер ущерба от землетрясений
06:56"Известия": крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
06:51Токаев назвал признание Ираном вины за авиакатастрофу важным решением
06:44Гарри Стайлс рассказал, что ему больше всего нравится в девушках
Лента новостейМолния