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РИА Наука
2020-01-12T08:19+0300
https://ria.ru/20200112/1563329634.html
Ученые объяснили быстрое потепление климата в России
https://cdn22.img.ria.ru/images/156071/59/1560715959_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_24e724c23ff27a172fffd12de40525e1.jpg
РИА Новости

Ученые объяснили быстрое потепление климата в России

07:30 12.01.2020 (обновлено: 08:19 12.01.2020)
48001
© РИА Новости / Рамиль СитдиковТеплая погода зимой
Теплая погода зимой
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Теплая погода зимой. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
"Мы живем в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности. Океан - огромный аккумулятор тепла, поэтому в известной степени он может нивелировать влияние изменяющихся условий", - рассказал Киселев.
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Путин заявил, что потепление климата напрямую затрагивает Россию
Специалист пояснил, что суша имеет другую теплоемкость, кроме того, на данный процесс оказывает влияние рельеф местности.
Климатолог также не исключил, что всплески холодной и теплой погоды в России будут более резкими. Ученый указал, что в целом климатология определяет не прогноз, а некий тренд на десятилетия. Однако дать точный прогноз, что будет происходить с климатом в 2020 году, практически невозможно, заключил Киселев.
В начале января правительство утвердило национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года. В нем определяются экономические и социальные меры, в том числе для использования благоприятных возможностей, обусловленных изменениями экологической обстановки.
Утвержденный план включает в себя первый этап мероприятий по подготовке к перемене климата. Основная задача — формирование государственных подходов.
Экология
9 января, 14:06
Эксперт прокомментировал план адаптации России к изменениям климата
68182434837
Обсудить 13
РИА НаукаГлобальное потеплениеРоссия
Популярные комментарии
Земля же плоская. Как она может сжиматься? )
12 января, 08:04
Александр Виноградов
680001
Все не так с этой страной... Здесь даже глобальное потепление происходит в 2 раза быстрее, чем во всем остальном мире) А сердечникам и метеозависимым людям в этой стране повезло еще больше, ведь тут всплески холодной и теплой температуры будут более резкими)
12 января, 08:20
Eugene Krabs
600105
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