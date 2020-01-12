Ученые объяснили быстрое потепление климата в России

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью " Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью " Российской газете ", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.

"Мы живем в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности. Океан - огромный аккумулятор тепла, поэтому в известной степени он может нивелировать влияние изменяющихся условий", - рассказал Киселев.

Специалист пояснил, что суша имеет другую теплоемкость, кроме того, на данный процесс оказывает влияние рельеф местности.

Климатолог также не исключил, что всплески холодной и теплой погоды в России будут более резкими. Ученый указал, что в целом климатология определяет не прогноз, а некий тренд на десятилетия. Однако дать точный прогноз, что будет происходить с климатом в 2020 году, практически невозможно, заключил Киселев.

В начале января правительство утвердило национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года. В нем определяются экономические и социальные меры, в том числе для использования благоприятных возможностей, обусловленных изменениями экологической обстановки.