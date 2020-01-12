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Во Владивостоке водитель внедорожника спровоцировал массовое ДТП
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РИА Новости

Во Владивостоке водитель внедорожника спровоцировал массовое ДТП

07:30 12.01.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 янв - РИА Новости. Водитель внедорожника во Владивостоке столкнулся с тремя автомобилями, а при оформлении ДТП сопротивлялся полицейским и отказался проходить медосвидетельствование, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
ДТП произошло ночью в районе остановки общественного транспорта "Магнитогорская".
"Установлено, что в районе проспекта 100-летия Владивостоку, 57, водитель Toyota Land Cruiser Prado, двигаясь с Молодежной в сторону улицы Русская, не справился с управлением, пересек разделительную полосу и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с тремя автомашинами", - говорится в сообщении.
В результате пострадал ребенок 9 лет - пассажир Mazda Demio. У него ушибы и ссадины, он направлен на амбулаторное лечение.
"Водитель, спровоцировавший ДТП, местный житель 1979 года рождения, при оформлении дорожного происшествия оказывал сопротивление сотрудникам полиции, а также отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - сообщает полиция.
Проводится проверка. В отношении водителя внедорожника возбуждены административные материалы по статье 12.26 КоАП РФ "Отказ от прохождения медицинского освидетельствования" и по статье 19.3 "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".
Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в суд.
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
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