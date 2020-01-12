Во Владивостоке водитель внедорожника спровоцировал массовое ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 12 янв - РИА Новости. Водитель внедорожника во Водитель внедорожника во Владивостоке столкнулся с тремя автомобилями, а при оформлении ДТП сопротивлялся полицейским и отказался проходить медосвидетельствование, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

ДТП произошло ночью в районе остановки общественного транспорта "Магнитогорская".

"Установлено, что в районе проспекта 100-летия Владивостоку, 57, водитель Toyota Land Cruiser Prado, двигаясь с Молодежной в сторону улицы Русская, не справился с управлением, пересек разделительную полосу и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с тремя автомашинами", - говорится в сообщении.

В результате пострадал ребенок 9 лет - пассажир Mazda Demio. У него ушибы и ссадины, он направлен на амбулаторное лечение.

"Водитель, спровоцировавший ДТП, местный житель 1979 года рождения, при оформлении дорожного происшествия оказывал сопротивление сотрудникам полиции, а также отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - сообщает полиция.

Проводится проверка. В отношении водителя внедорожника возбуждены административные материалы по статье 12.26 КоАП РФ "Отказ от прохождения медицинского освидетельствования" и по статье 19.3 "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".