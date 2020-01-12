Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-12T07:27+0300
https://ria.ru/20200112/1563329584.html
Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи
https://cdn23.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_56af711510bae5ef2b32935efac12e33.jpg
РИА Новости

Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи

07:27 12.01.2020
1519
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Полицейская служба Аляски сообщила о спасении жителя штата, который в течение 23 дней выживал при минусовых температурах в отдаленной местности, потеряв в огне свой дом и пса.
Вертолет полиции в четверг выполнял запрос о проверке состояния 30-летнего Тайсона Стила, проживающего в отдаленной от людских поселений местности. Никто не получал сообщений от мужчины на протяжении нескольких недель.

"Тем утром… Стила, размахивающего руками, обнаружили возле импровизированного укрытия. Сигнал SOS был протоптан в снегу. Его хижина в лесу сгорела в середине декабря, в огне погиб его пес, Стил на протяжение 23 дней оставался без крова и средств связи при отрицательных температурах", - говорится в сообщении полиции Аляски в Facebook.

На видео, опубликованном в соцсети, видно, как мужчина встречает своих спасителей.
6200532
Обсудить 1
АляскаВ мире
Рекомендуем
Белоярская атомная электростанция
"Идеальная чума XXI века" может перекинуться на Россию
Певица MARUV
Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год
Модель Алеся Кафельникова
"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна
Гигантский флаг России на горе Гасфорта в Севастополе
В Крыму прокомментировали слова Поклонской о проблемах с паспортами
Британские военные
Глава МИД Британии допустил, что США перестанут быть мировым лидером
Змея, проглотившая бутылку
В Индии сняли на видео, как змея мучается из-за пластиковой бутылки
Американский военнослужащий
CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих
Добыча нефти
WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
Свиньи в стойле на мясоперерабатывающем комбинате Кубань в Краснодарском крае
Год свинины: глобальная эпидемия оставит мир без мяса
Сенатор Франц Клинцевич
Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
Международная космическая станция
В подготовке экипажей МКС выявили проблемы
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В госдепе рассказали о своей стратегии в отношении Ирана
Чашка кофе и мозг
Ешь и умней. Какая пища нравится мозгу и от какой он страдает
Фотография из профиля Ксении Пунтус на фейсбуке
В Москве фотомодель выпала из окна, сообщили СМИ
Болезнь Альцгеймера
Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:35Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за зиму
09:31Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
09:23СМИ: тысячи граждан Таиланда приняли участие в "политических забегах"
09:21Эксперты объяснили низкий урожай ржи
09:10Омский Минздрав прокомментировал резонансное увольнение травматолога
08:57В Якутии восстановили электроснабжение пяти улусов
08:54Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Рязанью
08:43В ЦБ объяснили механизм перевода накоплений в новую пенсионную систему
08:40Пострадавших при хлопке под Белгородом будут лечить в ожоговом центре
08:24В Тайване подвели итоги парламентских выборов
08:14В Рязанской области три человека погибли в ДТП
08:06Биолог назвал лечение рака ближайшим будущим генетики
07:50В Кузбассе турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу
07:30Ученые объяснили быстрое потепление климата в России
07:30Во Владивостоке водитель внедорожника спровоцировал массовое ДТП
07:27Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи
07:02Губернатор Пуэрто-Рико назвала размер ущерба от землетрясений
06:56"Известия": крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
06:51Токаев назвал признание Ираном вины за авиакатастрофу важным решением
06:44Гарри Стайлс рассказал, что ему больше всего нравится в девушках
Лента новостейМолния