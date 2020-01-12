Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи

"Тем утром… Стила, размахивающего руками, обнаружили возле импровизированного укрытия. Сигнал SOS был протоптан в снегу. Его хижина в лесу сгорела в середине декабря, в огне погиб его пес, Стил на протяжение 23 дней оставался без крова и средств связи при отрицательных температурах", - говорится в сообщении полиции Аляски в Facebook.