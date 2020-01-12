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"Известия": крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
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РИА Новости

"Известия": крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

06:56 12.01.2020 (обновлено: 08:53 12.01.2020)
30343
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
Из 30 ведущих банков в 2019 году POS-займы выдавали только три организации: "Тинькофф", "Почта банк" и "Банк Хоум Кредит". Как стало известно "Известиям", причина этого в том, что банки перестроили свою работу и решили больше выдавать кредитных карт, а не заключать отдельные договора на выдачу кредита.
Кредитные карты имеют ряд преимуществ: кэшбек, бонусы, скидки у партнеров, отмечает издание. При этом, как объяснили изданию в "Национальном кредитном рейтинге", покупатели не всегда понимают условия приобретения, а также схему работы кредиток, что позволяет финансовым организациям зарабатывать на комиссиях и высоких процентных ставках. Кроме того, нет необходимости оплачивать работу специалиста в магазине.
POS-кредитование (от английского Point of sale) — разновидность розничного бизнеса банка, которая подразумевает выдачу займов на товары в торговых точках. Как правило, такие кредиты выдаются по большим процентным ставкам, но в тоже время банк принимает решение по ним быстрее.
Работа коллекторского агентства
23 ноября 2019, 03:32
Коллекторы раскрыли оптимальный размер кредита
391732675
Обсудить 11
РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Абсолютно не верно! POS-займы 10/10/10, где за 10% первого взноса давали на 10 месяцев под 10% годовых, или 0/0/24, гараздо более выгодные нежели кредитки с 35% годовых. Конечно же банкам выгоднее раздать кредитки и сократить штат кредитных менеджеров.
12 января, 07:20
berkus
1010101
Делать долги – последнее дело. И не важно, у кого занимать – у банка или соседа. Лучше на хлеб и воду, чем с долгами на горбу.
12 января, 08:34
kostyakov54
810001
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