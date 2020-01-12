"Известия": крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Большинство крупнейших Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".

Из 30 ведущих банков в 2019 году POS-займы выдавали только три организации: "Тинькофф", "Почта банк" и "Банк Хоум Кредит". Как стало известно "Известиям", причина этого в том, что банки перестроили свою работу и решили больше выдавать кредитных карт, а не заключать отдельные договора на выдачу кредита.

Кредитные карты имеют ряд преимуществ: кэшбек, бонусы, скидки у партнеров, отмечает издание. При этом, как объяснили изданию в "Национальном кредитном рейтинге", покупатели не всегда понимают условия приобретения, а также схему работы кредиток, что позволяет финансовым организациям зарабатывать на комиссиях и высоких процентных ставках. Кроме того, нет необходимости оплачивать работу специалиста в магазине.