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CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих
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РИА Новости

CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих

06:39 12.01.2020
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© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкАмериканский военнослужащий
Американский военнослужащий
© Sputnik / Денис Асланов
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Американский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
В декабре 2019 года в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, еще восемь человек получили ранения. Нападавшим оказался военнослужащий Саудовской Аравии Мухаммед Саид аль-Шамрани, который проходил обучение на военной базе. Пентагон объявил о прекращении оперативной подготовки всех военнослужащих Саудовской Аравии, обучающихся в США, на неопределенный срок. Позднее директор по контрразведке и безопасности Гарри Рид заявил, что Пентагон после стрельбы на военной базе, устроенной курсантом из Саудовской Аравии, проверил всех курсантов из этой страны и не нашел "непосредственных угроз".
Как сообщает телеканал, военнослужащие не обвиняются в пособничестве нападавшему. По информации источников телеканала, некоторые из обучающихся обвиняются в связях с экстремистскими движениями, другие - в хранении детской порнографии.
Представители ФБР и министерства юстиции США от комментариев отказались, отмечает телеканал.
Штаб-квартира Министерства обороны США
20 декабря 2019, 04:53
Пентагон после стрельбы на базе проверил саудовских курсантов
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Стрельба на авиабазе во ФлоридеСаудовская АравияСШАВ мире
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