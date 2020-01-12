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Глава МИД Британии допустил, что США перестанут быть мировым лидером
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РИА Новости

Глава МИД Британии допустил, что США перестанут быть мировым лидером

05:21 12.01.2020 (обновлено: 06:59 12.01.2020)
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© Flickr / U.S. Army EuropeБританские военные
Британские военные
© Flickr / U.S. Army Europe
Британские военные. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в интервью изданию Sunday Times, что страна должна готовиться к ведению войн, не опираясь на поддержку Соединенных Штатов, поскольку те могут перестать быть мировым лидером.
"Я переживаю, что США могут отойти от лидирующей позиции в мире. Это было бы плохо как для мира, так и для нас. Мы готовимся к худшему исходу и надеемся на лучший", - заявил министр.
"За последний год США вывели войска из Сирии, (президент США - ред.) Дональд Трамп выступил с заявлением по Ираку, в котором заявил, что НАТО должны прийти на смену и взять на себя большую роль на Ближнем Востоке. Убежденность 2010 года, что мы всегда будем частью коалиции США, просто более не отражает то, какое положение мы будем занимать", - добавил Уоллес.
Министр указал на то, что Великобритания сильно зависит от военной поддержки США. "Мы очень зависим от американского прикрытия с воздуха, от американских средств разведки, слежения… Нам необходимо диверсифицировать наши средства", - сказал он.
Уоллес отметил, что надеется на то, что Британия займет более проактивную позицию при продвижении своих интересов в будущем, как путем дипломатии, так и силами армии. "Президент (России Владимир - ред.) Путин с экономикой в половину меньше нашей (занимает) проактивную позицию. Французы занимают активную позицию, к которой мы вновь стремимся", - заявил он.
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