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Гутерреша призвали вмешаться в ситуацию с невыдачей визы Зарифу
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РИА Новости

Гутерреша призвали вмешаться в ситуацию с невыдачей визы Зарифу

05:06 12.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
ООН, 12 янв - РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой вмешаться в ситуацию с невыдачей американской визы главе иранского МИД Мохаммаду Джаваду Зарифу, копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее на этой неделе США не выдали визу Зарифу для участия в заседании СБ ООН.
"Постоянное представительство Исламской Республики Иран при ООН выражает решительный протест стране пребывания (организации - ред.) и выражает свою глубокую обеспокоенность по поводу неоднократного невыполнения ей своих правовых обязательств, а также попыток использовать место расположения штаб-квартиры ООН в качестве политического рычага против определенных стран", - сказано в письме.
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В документе сказано, что США не отреагировали должным образом на беспокойство и правовую позицию ООН в связи с отказом выдавать визы или незаконными ограничениями со стороны Штатов в отношении некоторых государств-членов.
"В нынешних обстоятельствах для исправления этого нарушения международного права необходимо использовать доступные правовые средства", - пишет постпред Ирана. По его словам, Тегеран твердо убежден, что продолжающееся невыполнение Соединенными Штатами своих обязательств, сказавшееся на работе иранских представителей в ООН, подтверждает, что правовой спор между принимающей страной, ООН и Ираном существует.
"Поэтому Иран вновь предлагает вашему превосходительству вмешаться в соответствии с разделом 21 соглашения о штаб-квартире, чтобы достичь урегулирования такого спора, который уже поставил под сомнение авторитет системы ООН", - сказано в письме.
США как страна, на территории которой располагается ООН, обязаны предоставлять визы всем дипломатам стран-членов ООН, хотя периодически пренебрегают этой обязанностью. Зариф в прошлом получал американскую визу для поездок в ООН, но его перемещения в США строго контролировались.
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