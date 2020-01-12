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В Крыму прокомментировали слова Поклонской о проблемах с паспортами
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РИА Новости

В Крыму прокомментировали слова Поклонской о проблемах с паспортами

04:56 12.01.2020 (обновлено: 07:44 12.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоГигантский флаг России на горе Гасфорта в Севастополе
Гигантский флаг России на горе Гасфорта в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Гигантский флаг России на горе Гасфорта в Севастополе. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Властям Крыма ничего не известно о том, что у жителей полуострова возникают проблемы с получением российских паспортов, заявил РБК министр внутренней политики республики Сергей Зырянов, комментируя высказывание депутата Госдумы Натальи Поклонской.
Ранее Поклонская сообщила о поступивших к ней жалобах от людей, которые не смогли получить российское гражданство в Крыму. По ее словам, некоторым не выдают паспорт из-за отсутствия документа об отказе от украинского гражданства. У других требуют письменные доказательства нахождения в Крыму во время референдума, добавила парламентарий.

"Я не знаю такой проблемы", - сказал министр.

По его словам, с упрощенной системой получения паспорта выдаются не только жителям Крыма, но и представителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В МВД по Республике Крым, комментируя высказывание Поклонской, ранее заявили, что вопросам, связанным с предоставлением гражданства, уделяется системная и комплексная работа, чтобы избежать волокиты. В ведомстве подчеркнули, что только в прошлом году принято 11,2 тысячи заявлений о приеме в гражданство России, из которых положительных решений вынесено по 8,9 тысячи.
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