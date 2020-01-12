В Крыму прокомментировали слова Поклонской о проблемах с паспортами

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Властям Властям Крыма ничего не известно о том, что у жителей полуострова возникают проблемы с получением российских паспортов, заявил РБК министр внутренней политики республики Сергей Зырянов, комментируя высказывание депутата Госдумы Натальи Поклонской

Ранее Поклонская сообщила о поступивших к ней жалобах от людей, которые не смогли получить российское гражданство в Крыму. По ее словам, некоторым не выдают паспорт из-за отсутствия документа об отказе от украинского гражданства. У других требуют письменные доказательства нахождения в Крыму во время референдума, добавила парламентарий.

"Я не знаю такой проблемы", - сказал министр.

По его словам, с упрощенной системой получения паспорта выдаются не только жителям Крыма, но и представителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.