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На Мальте выбрали нового премьер-министра
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РИА Новости

На Мальте выбрали нового премьер-министра

04:42 12.01.2020
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CC BY 2.0 / Boris Kasimov / VallettaМальта
Мальта
CC BY 2.0 / Boris Kasimov / Valletta
Мальта. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Лейбористская партия Мальты выбрала политика Роберта Абелу новым премьер-министром страны на смену Джозефу Мускату, покидающему данный пост на фоне политического кризиса, связанного с расследованием убийства журналистки Дафны Каруаны Гализии, сообщает издание Malta Today.
Ранее сообщалось, что Мускат пообещал уйти в отставку, как только правящая в стране Лейбористская партия выберет своего нового лидера. Сообщение о планирующейся отставке было сделано спустя несколько часов после того, как тысячи протестующих собрались в Валетте с призывами об отставке премьера для обеспечения правосудия в деле об убийстве журналистки в 2017 году.
По предварительным данным, участие в голосовании, прошедшем в 13 населенных пунктах страны, приняли 16,2 тысячи из 17,5 тысячи членов Лейбористской партии, явка составила 92,5%. За пост премьера Абела - сын бывшего президента Мальты - боролся с заместителем премьер-министра Крисом Ферном.
Как сообщает издание, по результатам подсчета голосов Абела набрал 57,9%, его соперник – 42,1%.
"Роберт Абела не победил, Крис Ферн не проиграл. Победила Лейбористская партия", - приводит издание слова нового премьера.
Расследование смерти журналистки привело к политическому кризису на Мальте. Ранее суд предъявил одному из самых известных в стране бизнесменов Юргену Фенеку обвинения в связи с ее убийством. Кроме того, полиция задержала бывшего главу администрации премьер-министра Кита Шембри, которого Фенек назвал организатором убийства журналистки.
Журналистка и блогер Дафна Каруана Гализия погибла при взрыве машины в мальтийском селении Бидниджа в середине октября 2017 года. Она заявляла о предполагаемой связи Муската и его супруги с компанией, фигурирующей в "панамских документах". Сам премьер-министр и его жена отрицают любую связь с офшорной компанией.
Кит Шембри
27 ноября 2019, 17:05
СМИ сообщили о задержании экс-главы администрации премьера Мальты
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Джозеф МускатМальтаВ мире
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