ПНС в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия в Ливии

ДОХА, 12 янв - РИА Новости. Международно признанное правительство национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаезом Сарраджем обвинило Ливийскую национальную армию маршала Международно признанное правительство национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаезом Сарраджем обвинило Ливийскую национальную армию маршала Халифы Хафтара в нарушении перемирия в ответ на аналогичное заявление со стороны ЛНА.

Ливии с полуночи воскресенья по местному времени. Ранее ЛНА объявила о прекращении боевых действий на западес полуночи воскресенья по местному времени.

О том, что подконтрольные ПНС силы нарушили соглашение о прекращении огня, в ночь на воскресенье сообщило ливийское издание Al-Marsad со ссылкой на генерала ЛНА Аль-Мабрука аль-Газви. Официального заявления Ливийской национальной армии по этому поводу пока не последовало.

Позднее телеканал " Аль-Джазира " со ссылкой на военные источники ПНС сообщил, что силы Хафтара нарушили перемирие в Триполи.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган ранее согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с полуночи 12 января, а также немедленно сесть за стол переговоров. Хафтар приветствовал эту инициативу, но пообещал продолжить наступление на Триполи, которое его армия ведет с апреля прошлого года.

В свою очередь, глава международно признанного Правительства национального единства Ливии Файез Саррадж также приветствовал инициативу о перемирии, но увязал ее с отводом подразделений ЛНА.