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https://ria.ru/20200112/1563329081.html
ПНС в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия в Ливии
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РИА Новости

ПНС в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия в Ливии

03:51 12.01.2020 (обновлено: 04:06 12.01.2020)
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© ESAM OMRAN AL-FETORIВоеннослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
© ESAM OMRAN AL-FETORI
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. Архивное фото
ДОХА, 12 янв - РИА Новости. Международно признанное правительство национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаезом Сарраджем обвинило Ливийскую национальную армию маршала Халифы Хафтара в нарушении перемирия в ответ на аналогичное заявление со стороны ЛНА.
Ранее ЛНА объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии с полуночи воскресенья по местному времени.
О том, что подконтрольные ПНС силы нарушили соглашение о прекращении огня, в ночь на воскресенье сообщило ливийское издание Al-Marsad со ссылкой на генерала ЛНА Аль-Мабрука аль-Газви. Официального заявления Ливийской национальной армии по этому поводу пока не последовало.
Позднее телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на военные источники ПНС сообщил, что силы Хафтара нарушили перемирие в Триполи.
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган ранее согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с полуночи 12 января, а также немедленно сесть за стол переговоров. Хафтар приветствовал эту инициативу, но пообещал продолжить наступление на Триполи, которое его армия ведет с апреля прошлого года.
В свою очередь, глава международно признанного Правительства национального единства Ливии Файез Саррадж также приветствовал инициативу о перемирии, но увязал ее с отводом подразделений ЛНА.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
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Халифа ХафтарЛивияВ мире
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