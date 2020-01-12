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Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
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РИА Новости

Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера

03:49 12.01.2020
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CLIPAREA / 100502500Болезнь Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CLIPAREA / 100502500
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как снизить риск развития болезни Альцгеймера при помощи физических упражнений, сообщение опубликовано на сайте ведомства.
"Регулярные физические упражнения способствуют снижению риска развития болезни Альцгеймера на 50%. Более того, физическая активность способствует замедлению дальнейшего ухудшения состояния тех, у кого уже начались проявления заболевания... Один из трех случаев болезни Альцгеймера можно предотвратить через изменения образа жизни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что физическая активность защищает не только от болезни Альцгеймера, но и от других типов деменции. Упражнения стимулируют способность мозга поддерживать старые нейронные связи, а также создавать новые. Кроме того, увеличивается количество химических веществ (нейромедиаторов), защищающих мозг.
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"Люди в возрасте 65 лет и старше должны уделять не менее 150 минут в неделю занятиям физическим упражнениям средней интенсивности, или не менее 75 минут в неделю занятиям аэробикой высокой интенсивности, или аналогичной физической активности средней и высокой интенсивности", - отметили в ведомстве.
Уточняется, что каждое занятие должно продолжаться не менее 10 минут. Кроме того, люди этой возрастной категории с проблемами суставов должны выполнять упражнения на равновесие, предотвращающие риск падений, три или более дней в неделю.
Силовым упражнениям, где задействованы основные группы мышц, следует посвящать два или более дней в неделю. Если пожилые люди по состоянию своего здоровья не могут выполнять рекомендуемый объем упражнений, то они должны заниматься с учетом своих физических возможностей и состояния здоровья.
В целом, физические упражнения могут помочь пожилым людям избежать проблем со сном, снизить уровень тревоги.
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болезнь АльцгеймераРоспотребнадзорРоссияОбщество
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