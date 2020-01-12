Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера

На боку или на спине? Сон против Альцгеймера и Паркинсона Лучше спишь – здоровее будешь. Если сон был беспокойный, то на утро все валится из рук. Чтобы этого избежать, сон должен быть регулярным и не менее восьми часов. И тогда многие болезни, а также расстройства, стрессы и депрессии вас минуют, говорят доктора.