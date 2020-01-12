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СМИ сообщили о нарушении ПНС перемирия в Ливии
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РИА Новости

СМИ сообщили о нарушении ПНС перемирия в Ливии

03:47 12.01.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Ливии
Ситуация в Ливии
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Ситуация в Ливии. Архивное фото
ДОХА, 12 янв - РИА Новости. Подконтрольные правительству национального согласия (ПНС) Ливии силы нарушили перемирие в Ливии, официального заявления Ливийской национальной армии (ЛНА) на этот счет пока нет.

"Группировки (сил ПНС - ред.) нарушили перемирие с использованием всех видов вооружений, в частности артиллерии, больше, чем по одному направлению, но мы все еще привержены сделанному генеральным командованием операциями на западе страны заявлению о намерении соблюдать перемирие и ожидаем новых указаний с его стороны", - приводит слова генерала ЛНА Аль-Мабрука аль-Газви ливийское издание Al-Marsad.

При этом официальных заявлений от главного командования ЛНА пока не было.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь глава международно признанного правительства национального единства Ливии Фаез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
В ночь на воскресенье ЛНА все же объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии с полуночи 12 января при условии соблюдения перемирия со стороны ПНС, пообещав жестко ответить на любые нарушения этой договоренности.
Сгоревший танк, принадлежавший войскам армии Халифы Хафтара к югу от Триполи
00:45
Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
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