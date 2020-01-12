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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-12T03:26+0300
https://ria.ru/20200112/1563328971.html
В госдепе рассказали о своей стратегии в отношении Ирана
https://cdn24.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1036x0_80_0_0_02a0111d50cf830b672d9ac6cb03f0a4.jpg
РИА Новости

В госдепе рассказали о своей стратегии в отношении Ирана

03:26 12.01.2020
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Стратегия США после ликвидации генерала Касема Сулеймани и последующих ответных иранских атак на американские военные базы в Ираке - дальнейшая дипломатическая и экономическая изоляция Ирана до тех пор, пока он не будет "вести себя как нормальная страна", заявила представитель госдепа Морган Ортагус.

"Многие спрашивают нас, какова наша стратегия после ликвидации Сулеймани и баллистических (ракетных – ред.) атак. Наша стратегия - дипломатически и экономически изолировать Иран до тех пор, пока он не будет вести себя как нормальная страна", - сказала она в эфире телеканала Fox News.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Иран в ответ 8 января выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. В ответ на эту атаку США в пятницу ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке из продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана.
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиГосударственный департамент СШАИракИранСШАВ мире
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