СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что хлопок пылевоздушной смеси произошел в субботу в 21.49 мск в производственном цехе по переработке зерна в муку в селе Беленькое. После хлопка, который произошел на шестом этаже семиэтажного производственного здания, произошло частичное обрушение панелей и пожар.