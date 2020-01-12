СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Следователи начали проверку после хлопка пылевоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгородской области, от которого пострадали пять человек, сообщается на сайте областного СУСК РФ.
Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что хлопок пылевоздушной смеси произошел в субботу в 21.49 мск в производственном цехе по переработке зерна в муку в селе Беленькое. После хлопка, который произошел на шестом этаже семиэтажного производственного здания, произошло частичное обрушение панелей и пожар.
По последним данным правительства региона, госпитализированы четыре человека, угрозы их жизням, по оценкам медиков, нет.
"Борисовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Белгородской области организовано проведение доследственной проверки по факту происшествия в Борисовском районе", - говорится в сообщении.
Как отмечает СК, пострадали пятеро рабочих, один из них отказался от госпитализации. Степень причиненного вреда остальным устанавливается.