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СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области
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РИА Новости

СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области

03:09 12.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Следователи начали проверку после хлопка пылевоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгородской области, от которого пострадали пять человек, сообщается на сайте областного СУСК РФ.
Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что хлопок пылевоздушной смеси произошел в субботу в 21.49 мск в производственном цехе по переработке зерна в муку в селе Беленькое. После хлопка, который произошел на шестом этаже семиэтажного производственного здания, произошло частичное обрушение панелей и пожар.
По последним данным правительства региона, госпитализированы четыре человека, угрозы их жизням, по оценкам медиков, нет.
"Борисовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Белгородской области организовано проведение доследственной проверки по факту происшествия в Борисовском районе", - говорится в сообщении.
Как отмечает СК, пострадали пятеро рабочих, один из них отказался от госпитализации. Степень причиненного вреда остальным устанавливается.
Последствия хлопка газа на первом этаже в жилом доме, Курск. 7 января 2020
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Следственный комитет РФБелгородская областьПроисшествия
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