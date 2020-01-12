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В подготовке экипажей МКС выявили проблемы
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РИА Новости

В подготовке экипажей МКС выявили проблемы

03:06 12.01.2020 (обновлено: 04:59 12.01.2020)
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей Международной космической станции (МКС) из-за ожидаемого ввода в эксплуатацию новых американских пилотируемых кораблей, говорится в материалах подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
"В связи с появлением новых пилотируемых кораблей, которые в случае возникновения аварийной ситуации на борту МКС являются кораблями-спасателями, возникает ряд вопросов и проблем", - говорится в материалах ЦПК.
Специалисты поясняют, что крайне сокращенный объем подготовки членов экипажей новых кораблей по российскому сегменту МКС, постоянно меняющаяся программа полета вследствие сдвигов дат стартов кораблей и новые места расположения кораблей-спасателей в составе МКС вносят большие коррективы в существующую подготовку по действиям экипажей в аварийных ситуациях.
В марте 2019 года Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. В декабре 2019 года первый испытательный беспилотный полет Starliner завершился неудачей: из-за технических проблем на станцию корабль не попал.
Ожидается, что Crew Dragon и Starliner совершат испытательные полеты с экипажами в первой половине 2020 года, после чего будут сертифицированы НАСА для штатных миссий на МКС.
Международная космическая станция
Вчера, 03:04РИА Наука
Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
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Хочу стать космонавтомЦентр подготовки космонавтовМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоссияСША
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