В подготовке экипажей МКС выявили проблемы

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей Международной космической станции (МКС) из-за ожидаемого ввода в эксплуатацию новых американских пилотируемых кораблей, говорится в материалах подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК), имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.

"В связи с появлением новых пилотируемых кораблей, которые в случае возникновения аварийной ситуации на борту МКС являются кораблями-спасателями, возникает ряд вопросов и проблем", - говорится в материалах ЦПК.

Специалисты поясняют, что крайне сокращенный объем подготовки членов экипажей новых кораблей по российскому сегменту МКС, постоянно меняющаяся программа полета вследствие сдвигов дат стартов кораблей и новые места расположения кораблей-спасателей в составе МКС вносят большие коррективы в существующую подготовку по действиям экипажей в аварийных ситуациях.

В марте 2019 года Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. В декабре 2019 года первый испытательный беспилотный полет Starliner завершился неудачей: из-за технических проблем на станцию корабль не попал.