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WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
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РИА Новости

WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти

03:01 12.01.2020 (обновлено: 03:32 12.01.2020)
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© Depositphotos / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / Makhnach
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.
Как утверждает издание, США предупредили власти Ирака, что те могут потерять доступ к счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка в случае, если американские войска будут выведены из страны. Соответствующее предупреждение премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди получил в среду, пишет WSJ.
Подобный шаг американских властей способен нанести серьезный ущерб экономике Ирака, отмечает издание. Какая именно сумма хранится на счету в банке, в публикации не уточняется.
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Ранее США уже блокировали Багдаду доступ к счету на несколько недель в 2015 году из-за подозрений, что средства с него направлялись на финансирование ИГ* и перечислялись в банки Ирана, указывает издание.
Парламент Ирака принял решение о выводе иностранных войск из страны после удара по территории вблизи международного аэропорта Багдада, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Удар не был согласован с иракскими властями.
Главнокомандующий Вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф заявил, что подготовка механизма вывода американских войск уже началась. Президент США Дональд Трамп в ответ на это пригрозил Ираку серьезными последствиями. По его словам, он готов ввести против Багдада такие санкции, "каких они не видели никогда". Кроме того, добавил Трамп, американские военные не намерены покидать Ирак, пока тот не заплатит за построенную американцами авиабазу.
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для души и дела
13260005
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