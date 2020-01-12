"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Модель Алеся Кафельникова, дочь теннисиста Евгения Кафельникова, прокомментировала в своем Instagram инцидент с коллегой по модельному бизнесу Ксенией Пунтус, выпавшей из окна дома в Москве.
По данным РЕН ТВ, Пунтус выпала из окна с высоты третьего этажа. Утверждается, что перед инцидентом девушка отдыхала в одном из столичных баров вместе со своим молодым человеком — внуком режиссера Никиты Михалкова Андреев Баковым. Мужчина выпил спиртного, и друзья отвезли пару домой. После этого Баков лег спать, его разбудили прибывшие на место происшествия сотрудники полиции.
"Это правда, мы все в шоке", - написала Кафельникова. По ее словам, девушку нашли "раздетой в кустах", у нее сломаны ноги и ребра. "Очень жаль, молимся за нее. Они ничего не помнит, кроме своего имени", - добавила модель.
Кафельникова не уточнила, откуда у нее информация по инциденту.
Пунтус сотрудничала с различными брендами и появлялась на обложках многих модных журналов. Кроме того, модель снялась в клипе группы "На-На" на песню "Зинаида".
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