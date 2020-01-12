"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна

"Это правда, мы все в шоке", - написала Кафельникова. По ее словам, девушку нашли "раздетой в кустах", у нее сломаны ноги и ребра. "Очень жаль, молимся за нее. Они ничего не помнит, кроме своего имени", - добавила модель.