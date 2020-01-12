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2020-01-12T02:43+0300
https://ria.ru/20200112/1563328777.html
"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна
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РИА Новости

"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна

02:40 12.01.2020 (обновлено: 02:43 12.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМодель Алеся Кафельникова
Модель Алеся Кафельникова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Модель Алеся Кафельникова. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Модель Алеся Кафельникова, дочь теннисиста Евгения Кафельникова, прокомментировала в своем Instagram инцидент с коллегой по модельному бизнесу Ксенией Пунтус, выпавшей из окна дома в Москве.
По данным РЕН ТВ, Пунтус выпала из окна с высоты третьего этажа. Утверждается, что перед инцидентом девушка отдыхала в одном из столичных баров вместе со своим молодым человеком — внуком режиссера Никиты Михалкова Андреев Баковым. Мужчина выпил спиртного, и друзья отвезли пару домой. После этого Баков лег спать, его разбудили прибывшие на место происшествия сотрудники полиции.
"Это правда, мы все в шоке", - написала Кафельникова. По ее словам, девушку нашли "раздетой в кустах", у нее сломаны ноги и ребра. "Очень жаль, молимся за нее. Они ничего не помнит, кроме своего имени", - добавила модель.
Кафельникова не уточнила, откуда у нее информация по инциденту.
Пунтус сотрудничала с различными брендами и появлялась на обложках многих модных журналов. Кроме того, модель снялась в клипе группы "На-На" на песню "Зинаида".
Автомобиль скорой медицинской помощи
24 декабря 2019, 19:32
В центре Москвы в ходе вечеринки девушка выпала из окна
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Обсудить 18
Евгений КафельниковАлеся КафельниковаКсения ПунтусМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
У этих : Вантус и Вафельниковой один ,,профиль'' ... Они достойные отпрыски своих производителей :-) :-) :-)
12 января, 05:31
Наум Приходящий
2550002
Намешают синьку с марафетом и взлететь пытаются))
12 января, 05:46
Vladimir Liberzon
1870000
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