В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся еще сутки

ДОХА, 12 янв - РИА Новости. Управление аэропортов Управление аэропортов Дубая предупредило, что отсрочки и отмены рейсов из Дубая и в Дубай продолжатся до вечера воскресенья из-за непрекращающихся сильных дождей в ОАЭ , говорится в сообщении управления.

В субботу десятки рейсов из международного аэропорта Дубая были отменены или задержаны из-за шедшего целый день ливня, который превратил летные поля воздушной гавани в настоящее озеро.

"С учетом непрекращающихся сильных дождей и в субботу в ночное время работа международного аэропорта Дубая будет временами нарушена в течение предстоящих 24 часов, когда некоторые рейсы будут задерживаться, отменяться или перенаправляться в другие аэропорты", - отмечает управление в Twitter.