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2020-01-12T02:38+0300
https://ria.ru/20200112/1563328756.html
В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся еще сутки
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РИА Новости

В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся еще сутки

02:38 12.01.2020
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CC BY 2.0 / Sebastian Stephan Thiel / DXB (404)Аэропорт Дубая
Аэропорт Дубая
CC BY 2.0 / Sebastian Stephan Thiel / DXB (404)
Аэропорт Дубая. Архивное фото
ДОХА, 12 янв - РИА Новости. Управление аэропортов Дубая предупредило, что отсрочки и отмены рейсов из Дубая и в Дубай продолжатся до вечера воскресенья из-за непрекращающихся сильных дождей в ОАЭ, говорится в сообщении управления.
В субботу десятки рейсов из международного аэропорта Дубая были отменены или задержаны из-за шедшего целый день ливня, который превратил летные поля воздушной гавани в настоящее озеро.
"С учетом непрекращающихся сильных дождей и в субботу в ночное время работа международного аэропорта Дубая будет временами нарушена в течение предстоящих 24 часов, когда некоторые рейсы будут задерживаться, отменяться или перенаправляться в другие аэропорты", - отмечает управление в Twitter.
В управлении аэропортов Дубая заверили, что сделают все возможное для возвращения работы аэропортов эмирата в привычный график в ближайшее время. Там посоветовали пассажирам держать связь с авиакомпаниями на предмет возможного изменения расписания рейсов, выезжать в аэропорт заблаговременно с учетом заторов на дорогах из-за непогоды и по возможности пользоваться метро вместо автомобилей.
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