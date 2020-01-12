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Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла
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РИА Новости

Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла

02:20 12.01.2020 (обновлено: 03:43 12.01.2020)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Госдепартамент США призвал иранские власти публично извиниться за задержание британского посла в ходе протестов в Иране.
Агентство Tasnim ранее сообщало, что посла Британии в Иране Роберта Макэра, "присутствовавшего и занимавшегося организацией, подстрекательством, а также руководившего некоторыми радикальными действиями" на субботних протестах в Тегеране, задержали на несколько часов. Речь идет об акции сотен студентов у здания университета имени Амира Кабира в столице Ирана, собравшихся в субботу почтить погибших при крушении украинского самолета. Эта акция вылилась в митинг с требованиями отставки и судебного преследования виновных в катастрофе, его участников разогнала полиция, сообщали ранее местные СМИ.
"Иранский режим арестовал британского посла в Иране. Это нарушает Венскую конвенцию, режим имеет долгую историю нарушения (этой конвенции). Мы призываем режим официально извиниться перед Великобританией за нарушение ее прав и уважать права всех дипломатов", - написала официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в своем Twitter.
Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал задержание посла Роберта Макэра в Тегеране грубым и безосновательным нарушением международного права.
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Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
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