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Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране
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РИА Новости

Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране

02:12 12.01.2020
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© REUTERSНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© REUTERS
ВАШИНГТОН, 12 - РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань и госсекретарь Майк Помпео в субботу вновь обсудили по телефону ход расследования крушения украинского самолета в Иране, сообщил глава МИД Канады в своем Twitter.
По его словам, стороны согласились, что расследование крушения должно носить открытый характер, его результаты должны заслуживать доверия. Шампань и Помпео ранее беседовали в пятницу, до того как Иран взял на себя ответственность за произошедшее с самолетом.
"У меня был еще один телефонный разговор с госсекретарем Помпео сегодня после обеда. Мы согласились, что необходимо заслуживающее доверия и транспарентное расследование по рейсу PS752 (из Тегерана в Киев – ред.), семьям погибших нужно, чтобы справедливость восторжествовала", - написал дипломат.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. В Иране уточнили, что самолет приняли за крылатую ракету. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни 444
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Крушение украинского самолета в ИранеМайк ПомпеоМИД КанадыКанадаИранУкраинаВ мире
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