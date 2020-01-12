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2020-01-12T01:50+0300
https://ria.ru/20200112/1563328577.html
Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
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РИА Новости

Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing

01:50 12.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСенатор Франц Клинцевич
Сенатор Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сенатор Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал в интервью телеканалу "360" слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о том, что Россия должна вместе с Тегераном нести ответственность за крушение Boeing 737-800 в Иране.
Соответствующее заявление Турчинов сделал в субботу. Свое высказывание он объяснил тем, что Россия является стратегическим партнером Ирана, а значит, могла участвовать в "подготовке ракетной атаки". Он не уточнил, какое отношение Москва имеет к обострению отношений между Тегераном и Вашингтоном.
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Как отметил Клинцевич, Турчинов —нездоровый человек, который сказал очевидную глупость. "Сегодня важно такой посыл подать, чтобы его подхватили, чтобы его начали обсуждать, чтобы опять вернуть Россию в негативную повестку", — отметил он.
По словам сенатора, бывший глава СНБО Украины своим высказыванием стремился напомнить о себе. "Мы понимаем, что все украинские политики и как люди никогда не были порядочными, но сегодня они уже игнорируют все нравственные категории", — добавил Клинцевич.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
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В Тегеране прошел митинг после признания Ираном вины в крушении Boeing
В субботу иранские военные заявили, что самолет был сбит случайно, виной стал человеческий фактор. Лайнер пролетал рядом с военным объектом страны и был принят за крылатую ракету. У оператора ПВО были проблемы со связью, а на принятие решения об ударе оставалось несколько секунд. Военный сделал неправильный выбор, рассказали иранские власти.
Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.
Трагедия произошла на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после авиаудара США по аэропорту Багдада 3 января, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Удар был санкционирован американским президентом Дональдом Трампом. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США.
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Обсудить 17
Крушение украинского самолета в ИранеГибель иранского генерала Касема СулейманиФранц КлинцевичАлександр ТурчиновРоссияИранСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Турчинова следует наказать за развязывание гражданской войны на Украине и войну на Донбассе.
12 января, 02:57
ddokshin
7010001
Турчинов вроде никогда не отличался приверженностью к здравым мысям и нормам морали в суждениях.
12 января, 02:56
Андрей Романов
3500100
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