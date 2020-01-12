Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing

Соответствующее заявление Турчинов сделал в субботу. Свое высказывание он объяснил тем, что Россия является стратегическим партнером Ирана, а значит, могла участвовать в "подготовке ракетной атаки". Он не уточнил, какое отношение Москва имеет к обострению отношений между Тегераном и Вашингтоном.

Как отметил Клинцевич, Турчинов —нездоровый человек, который сказал очевидную глупость. "Сегодня важно такой посыл подать, чтобы его подхватили, чтобы его начали обсуждать, чтобы опять вернуть Россию в негативную повестку", — отметил он.

По словам сенатора, бывший глава СНБО Украины своим высказыванием стремился напомнить о себе. "Мы понимаем, что все украинские политики и как люди никогда не были порядочными, но сегодня они уже игнорируют все нравственные категории", — добавил Клинцевич.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу иранские военные заявили, что самолет был сбит случайно, виной стал человеческий фактор. Лайнер пролетал рядом с военным объектом страны и был принят за крылатую ракету. У оператора ПВО были проблемы со связью, а на принятие решения об ударе оставалось несколько секунд. Военный сделал неправильный выбор, рассказали иранские власти.

Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.