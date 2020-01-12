Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси

По мнению президента США, власти Ирана "должны позволить правозащитным группам отслеживать и сообщать факты" с мест протестов в стране. "Не может быть ни очередной бойни в отношении мирных демонстрантов, ни отключения интернета. Мир смотрит", - написал он позднее.