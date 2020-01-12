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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-12T04:46+0300
https://ria.ru/20200112/1563328497.html
Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси
https://cdn23.img.ria.ru/images/156324/55/1563245573_70:0:2756:1511_1036x0_80_0_0_d82f657508b7dcbd1c6d5b5fdbee4b03.jpg
РИА Новости

Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси

01:31 12.01.2020 (обновлено: 04:46 12.01.2020)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter поддержал протестующих в Иране на языке фарси.
"Уже давно страдающим, но храбрым иранцам: Я стою с вами с самого начала своего президентства, и моя администрация продолжит стоять с вами. Мы следим за вашим протестом очень внимательно и вдохновлены вашей смелостью", - написал Трамп на официальном языке Ирана.
По мнению президента США, власти Ирана "должны позволить правозащитным группам отслеживать и сообщать факты" с мест протестов в стране. "Не может быть ни очередной бойни в отношении мирных демонстрантов, ни отключения интернета. Мир смотрит", - написал он позднее.
Сотни студентов собрались субботу у здания университета имени Амира Кабира в Тегеране почтить погибших при крушении украинского самолета, акция вылилась в митинг, участников которого разогнала полиция, сообщает агентство Fars. Мирное собрание позднее превратилось в демонстрацию, от 700 до тысячи студентов начали скандировать "радикальные лозунги", в которых требовали отставки и судебного преследования виновных в катастрофе.
Как сообщает агентство, участники акции демонстративно разорвали портрет погибшего в результате американского удара в начале января генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Отмечается, что позднее собравшихся разогнала полиция.
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Конфликт США и ИранаДональд ТрампИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Провокатор. Ну, пускай потом не плакает, когда ещё с десяток ракет прилетит.
12 января, 01:40
Винсент Вега
2600018
А смысл? Никто и от тех не погиб!
12 января, 01:55
Semen Altov
1710005
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