Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter поддержал протестующих в Иране на языке фарси.
"Уже давно страдающим, но храбрым иранцам: Я стою с вами с самого начала своего президентства, и моя администрация продолжит стоять с вами. Мы следим за вашим протестом очень внимательно и вдохновлены вашей смелостью", - написал Трамп на официальном языке Ирана.
По мнению президента США, власти Ирана "должны позволить правозащитным группам отслеживать и сообщать факты" с мест протестов в стране. "Не может быть ни очередной бойни в отношении мирных демонстрантов, ни отключения интернета. Мир смотрит", - написал он позднее.
Сотни студентов собрались субботу у здания университета имени Амира Кабира в Тегеране почтить погибших при крушении украинского самолета, акция вылилась в митинг, участников которого разогнала полиция, сообщает агентство Fars. Мирное собрание позднее превратилось в демонстрацию, от 700 до тысячи студентов начали скандировать "радикальные лозунги", в которых требовали отставки и судебного преследования виновных в катастрофе.
Как сообщает агентство, участники акции демонстративно разорвали портрет погибшего в результате американского удара в начале января генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Отмечается, что позднее собравшихся разогнала полиция.