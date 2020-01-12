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Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
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РИА Новости

Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране

01:27 12.01.2020 (обновлено: 01:37 12.01.2020)
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© AP Photo / Ebrahim NorooziАкция памяти жертв крушения украинского самолета у входа в университет имени Амира Кабира в Тегеране
Акция памяти жертв крушения украинского самолета у входа в университет имени Амира Кабира в Тегеране
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал задержание посла Роберта Макэра на акции протеста в Тегеране "грубым и безосновательным нарушением международного права", об этом говорится в заявлении министра.
По словам Рааба, правительство Ирана находится "на перепутье". "Оно может продолжить свой путь к получению статуса парии и сопутствующей политической и экономической изоляции или предпринять шаги по снижению напряженности и вступить на дипломатический путь", - добавил глава МИД.
Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило о задержании на несколько часов Макэра, "присутствовавшего и занимавшегося организацией, подстрекательством, а также руководившего некоторыми радикальными действиями" на субботних протестах в Тегеране.
Акция сотен студентов у здания университета имени Амира Кабира в иранской столице, собравшихся в субботу почтить погибших при крушении украинского самолета, вылилась в митинг с требованиями отставки и судебного преследования виновных в катастрофе, его участников разогнала полиция.
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Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор. Самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за крылатую ракету.
Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет о случившемся.
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Доминик РаабВеликобританияТегеран (город)ИранВ мире
Популярные комментарии
А что посол делал на митинге, защищал власть или осуждал, и да, а это не вмешательства ? )))
12 января, 01:41
Vozač Spremnika
9530003
всё правильно сделали. не дай б.г, если "демократия" дорвётся до Ирана - Ближний Восток полыхнёт так, что мало никому не покажется
12 января, 01:43
Роман Дмитриев
6510004
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