Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране

Акция памяти жертв крушения украинского самолета у входа в университет имени Амира Кабира в Тегеране

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Акция памяти жертв крушения украинского самолета у входа в университет имени Амира Кабира в Тегеране

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал задержание посла Роберта Макэра на акции протеста в Тегеране "грубым и безосновательным нарушением международного права", об этом говорится в заявлении министра.

По словам Рааба, правительство Ирана находится "на перепутье". "Оно может продолжить свой путь к получению статуса парии и сопутствующей политической и экономической изоляции или предпринять шаги по снижению напряженности и вступить на дипломатический путь", - добавил глава МИД.

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило о задержании на несколько часов Макэра, "присутствовавшего и занимавшегося организацией, подстрекательством, а также руководившего некоторыми радикальными действиями" на субботних протестах в Тегеране.

Акция сотен студентов у здания университета имени Амира Кабира в иранской столице, собравшихся в субботу почтить погибших при крушении украинского самолета, вылилась в митинг с требованиями отставки и судебного преследования виновных в катастрофе, его участников разогнала полиция.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор. Самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за крылатую ракету.