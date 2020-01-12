Фильм "Дылда" получил приз на кинофестивале в США

"Я очень благодарен фестивалю в Палм-Спрингс и жюри за этот приз - для меня это большая честь. Признание "Дылды" для меня особенно ценно и важно, потому что я чувствовал, что история о послевоенной травме, о женщинах, пытающихся вновь обрести смысл жизни сразу после войны, должна быть рассказана. И я вижу, что эта история услышана, что ее понимают, а главное чувствуют далеко за пределами России. Большое спасибо вам за это”, - приводит пресс-служба слова режиссера фильма.