Фильм "Дылда" получил приз на кинофестивале в США

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Фильм Кантемира Балагова "Дылда" получил приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы как "Лучший фильм на иностранном языке" на международном кинофестивале в Палм-Спрингс в США, сообщила пресс-служба кинокомпании "Нон-Стоп Продакшн".
"Я очень благодарен фестивалю в Палм-Спрингс и жюри за этот приз - для меня это большая честь. Признание "Дылды" для меня особенно ценно и важно, потому что я чувствовал, что история о послевоенной травме, о женщинах, пытающихся вновь обрести смысл жизни сразу после войны, должна быть рассказана. И я вижу, что эта история услышана, что ее понимают, а главное чувствуют далеко за пределами России. Большое спасибо вам за это”, - приводит пресс-служба слова режиссера фильма.
Драма "Дылда" вошла в десятку претендентов на премию Американской киноакадемии в категории "Лучший иностранный фильм" (Best International Feature). Номинанты на премию будут объявлены 13 января, а церемония награждения состоится 9 февраля.
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"Дылда" - вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые пытаются заново начать мирную жизнь в пост-блокадном Ленинграде, когда вокруг, и, главное, внутри - руины.
Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе “Особый взгляд” 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".
Кинофестиваль в Палм-Спрингс - одно из важнейших профессиональных событий в Северной Америке, проводится ежегодно с 1989 года, по инициативе Сонни Боно - известного певца, актера и продюсера - и неофициально считается своего рода репетицией предстоящей церемонии вручения наград Американской киноакадемии. На фестивале традиционно работает только одно жюри Международной федерации кинопрессы FIPRESCI, оно присуждает главные награды.
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