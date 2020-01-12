Меркель заявила о необходимости достройки Nord Stream 2

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Проект "Северный поток – 2" необходимо довести до конца. С таким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Канцлер подчеркнула, что "Северный поток — 2" легитимирован посредством нового европейского законодательства.

Российский лидер, в свою очередь, заявил, что Москва ценит ответственную позицию Берлина по поддержке этого проекта.

В ходе переговоров лидеры двух стран также выделили позитивный момент, связанный с достигнутыми договоренностями между "Газпромом" и украинскими партнерами об осуществлении транзитных поставок газа в течение следующих пяти лет.

До конца года

"Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. Но надеюсь, что до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает", - заявил Путин.

Американские санкции

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает ограничительные меры против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить работу над проектом. Allseas практически немедленно заявила о приостановке работы по строительству "Северного потока — 2".

В конце декабря глава Минэнерго России Александр Новак говорил, что газопровод может быть достроен судном "Академик Черский". Говоря тогда о сроках запуска "Северного потока — 2", Новак упоминал конец 2020 года.

"Сeверный пoток — 2"

"Сeверный пoток — 2" - строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные зоны ФРГ, Дании, России, Финляндии и Швеции.