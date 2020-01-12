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Трамп выразил соболезнования из-за смерти султана Омана
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РИА Новости

Трамп выразил соболезнования из-за смерти султана Омана

00:55 12.01.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования народу Омана в связи со смертью правившего страной полвека султана Кабуса бен Саида Аль Саида, говорится в сообщении Белого дома.
"Меланья (Трамп – ред.) и я были очень опечалены, узнав о смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида. Мы выражаем глубочайшие соболезнования народу Омана. Будучи наиболее долго правившим правителем на Ближнем Востоке, султан Кабус принес мир и процветание своей стране и был другом для всех", - передает Белый дом заявление президента.
"Его беспрецедентные усилия по налаживанию диалога и достижению мира в регионе показали нам, как важно прислушиваться ко всем точкам зрения. Султан Кабус был настоящим партнером и другом для Соединенных Штатов, проработав с девятью американскими президентами", - заявил Трамп.
Президент подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат укреплять партнерские отношения с Оманом, а наследие султана будет сохранено.
Официальное оманское телевидение объявило в субботу рано утром, что султан Омана скончался накануне вечером в возрасте 79 лет от продолжительной болезни. Правящей семье Омана удалось сразу прийти к согласию относительно кандидатуры нового султана. В субботу утром присягу в качестве нового правителя страны принес двоюродный брат покойного монарха, бывший министр наследия и культуры, 66-летний Хейсам бен Тарик Аль Сауд.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018
Вчера, 21:40
Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью султана Омана
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Кабус бен СаидДональд ТрампОманСШАВ мире
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