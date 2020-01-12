Трамп выразил соболезнования из-за смерти султана Омана

"Меланья (Трамп – ред.) и я были очень опечалены, узнав о смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида. Мы выражаем глубочайшие соболезнования народу Омана. Будучи наиболее долго правившим правителем на Ближнем Востоке, султан Кабус принес мир и процветание своей стране и был другом для всех", - передает Белый дом заявление президента.