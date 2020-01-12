Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии

КАИР, 12 янв - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии с полуночи воскресенья по местному времени, об этом говорится в заявлении ЛНА.

"Другая сторона тоже должна придерживаться этого перемирия. В случае его нарушения будет жесткий ответ", - предупредил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с полуночи 12 января, а также немедленно сесть за стол переговоров. Хафтар приветствовал эту инициативу, но пообещал продолжить наступление на Триполи, которое его армия ведет с апреля прошлого года.

В свою очередь, глава международно признанного Правительства национального единства Ливии Файез Саррадж также приветствовал инициативу о перемирии, но увязал ее с отводом подразделений ЛНА.