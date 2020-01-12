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2020-01-12T00:36+0300
https://ria.ru/20200112/1563328148.html
Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"
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РИА Новости

Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"

00:36 12.01.2020
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© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский возложил цветы в международном аэропорту "Борисполь" в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы в международном аэропорту "Борисполь" в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президенты Украины и Ирана в ходе телефонного разговора достигли договоренности, что все виновные в катастрофе Boeing в Тегеране будут привлечены к ответственности. Об этом сообщается в видеообращении Владимира Зеленского к нации, которое размещено на его сайте.
"Мы договорились, что никто (из виновных – Прим. ред.) не отвертится", - заявил глава государства.
Он отметил, что украинские эксперты выясняют обстоятельства случившегося совместно с представителями Исламской Республики.
Зеленский также пообещал, что правительство страны окажет финансовую помощь семьям погибших и будет содействовать в получении компенсаций от иранской стороны, страховых компаний и авиакомпании.
Демонстрация в Тегеране 11 января 2020 года
Вчера, 23:24
В Тегеране прошел митинг после признания Ираном вины в крушении Boeing
Генеральный штаб вооруженных сил Ирана в минувшую субботу распространил сообщение, в котором признал, что 8 января самолет Международных авиалиний Украины был сбит по ошибке. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
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Хасан РоуханиВладимир ЗеленскийИранУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Украина уже сама пару пассажирских самолетов сбила...)
12 января, 01:18
П Пётр Старовой
6211303
Вина штатов в этой трагедии - 90 %. Они точно не ответят, как и Украина, сбившая малазийский Боинг.
12 января, 01:33
PCProstoy Chitatel
6111004
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