Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президенты Украины и Ирана в ходе телефонного разговора достигли договоренности, что все виновные в катастрофе Boeing в Тегеране будут привлечены к ответственности. Об этом сообщается в видеообращении Владимира Зеленского к нации, которое размещено на его сайте.
"Мы договорились, что никто (из виновных – Прим. ред.) не отвертится", - заявил глава государства.
Он отметил, что украинские эксперты выясняют обстоятельства случившегося совместно с представителями Исламской Республики.
Зеленский также пообещал, что правительство страны окажет финансовую помощь семьям погибших и будет содействовать в получении компенсаций от иранской стороны, страховых компаний и авиакомпании.
Генеральный штаб вооруженных сил Ирана в минувшую субботу распространил сообщение, в котором признал, что 8 января самолет Международных авиалиний Украины был сбит по ошибке. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.