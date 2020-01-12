Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"

"Мы договорились, что никто (из виновных – Прим. ред.) не отвертится", - заявил глава государства.

Зеленский также пообещал, что правительство страны окажет финансовую помощь семьям погибших и будет содействовать в получении компенсаций от иранской стороны, страховых компаний и авиакомпании.

Генеральный штаб вооруженных сил Ирана в минувшую субботу распространил сообщение, в котором признал, что 8 января самолет Международных авиалиний Украины был сбит по ошибке. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.