Горбачев призвал отменить длинные выходные в России

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
"Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои", - заявил Горбачев, выразив мнение, что необходимо отменить длинные выходные на Новый год и в мае.
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По словам экс-президента СССР, выходные стоит распределять более равномерно. "Я бы просто перераспределил эти все длинные выходные по календарю, вот и все", — отметил он.
Горбачев напомнил, что во время его руководства Советским Союзом длинных выходных почти не было, что, по его мнению, "положительно сказывалось на жизни общества".
Ранее аналогичную точку зрения высказал депутат Государственной думы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
По его мнению, в большинстве городов страны нет развлечений, поэтому на каникулах граждане России якобы занимаются "бдением перед телевизором".
Депутат также предложил сократить длительность новогодних праздников, приведя в пример опыт западных стран.
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