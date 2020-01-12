Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-12T00:33+0300
https://ria.ru/20200112/1563328085.html
Нургалиев и Хаджимба обсудили ситуацию в Абхазии
https://cdn25.img.ria.ru/images/156326/65/1563266550_0:108:1108:731_1036x0_80_0_0_68f0c724daf534dcf0edf1af7e986000.jpg
РИА Новости

Нургалиев и Хаджимба обсудили ситуацию в Абхазии

00:33 12.01.2020
637
© РИА Новости / СтрингерЛюди у здания Кабинета министров Абхазии в Сухуме, где проходит встреча сторонников президента Абхазии Рауля Хаджимба
Люди у здания Кабинета министров Абхазии в Сухуме, где проходит встреча сторонников президента Абхазии Рауля Хаджимба
© РИА Новости / Стрингер
СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба и заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев провели вторую встречу, на которой обсудили общественно-политическую ситуацию в республике, а также необходимость разблокирования комплекса правительственных зданий, сообщает пресс-служба главы государства.
Ранее сообщалось, что в пятницу состоялась первая встреча Хаджимбы и Нургалиева, на которой они обсудили ситуацию в республике.
"11 января состоялась встреча президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым", - говорится в сообщении.
На встрече обсуждалась необходимость разблокирования комплекса правительственных зданий. В ходе беседы также было отмечено, что сторонам необходимо воздерживаться от действий, которые могут осложнить обстановку.
Протестующие штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Вчера, 22:51
Решения кризиса в Абхазии в ближайшие дни не ожидается, заявил эксперт
Также отмечается, что Нургалиев проинформировал Хаджимбу о встречах с представителями оппозиции, где им было отмечено, что все процессы должны протекать строго в правовом русле.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.
Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.
В пятницу верховный суд Абхазии отменил итоги сентябрьских выборов президента и постановил назначить новые. ЦИК сообщил, что на днях определит дату новых выборов. Предполагается, что до выборов нового президента Хаджимба остается исполняющим обязанности, но оппозиция требует его немедленного ухода. В свою очередь, вице-президент Аслан Барциц заявил РИА Новости, что власти Абхазии не согласны с решением суда и намерены его опротестовать.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
Вчера, 20:34
Хаджимба намерен участвовать в перевыборах президента Абхазии
510012
Обсудить 0
Рашид НургалиевАбхазияРауль ХаджимбаРоссияВ мире
Рекомендуем
Протестующие штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Решения кризиса в Абхазии в ближайшие дни не ожидается, заявил эксперт
Вид города Триполи, Ливия
СМИ: учебные заведения Триполи прервали занятия из-за обстрелов города
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
Хаджимба намерен участвовать в перевыборах президента Абхазии
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Власти Абхазии сообщили об участии иностранцев в протестах в Сухуме
Президент США Дональд Трамп
Трамп выразил соболезнования из-за смерти султана Омана
Сгоревший танк, принадлежавший войскам армии Халифы Хафтара к югу от Триполи
Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
Провинция Идлиб в Сирии
В Идлибе вступило в силу очередное перемирие
Сотрудники правоохранительных органов у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Сторонники Хаджимбы начали расходиться из центра Сухума
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В госдепе рассказали о своей стратегии в отношении Ирана
Рашид Нургалиев
Лидер абхазской оппозиции сообщил, что встретился с Нургалиевым
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла
Акция памяти жертв крушения украинского самолета у входа в университет имени Амира Кабира в Тегеране
Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
Ситуация в Ливии
СМИ сообщили о нарушении ПНС перемирия в Ливии
Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"
Акция протеста в Иране
СМИ: посла Британии задержали за организацию протестов в Тегеране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:31Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
09:23СМИ: тысячи граждан Таиланда приняли участие в "политических забегах"
09:21Эксперты объяснили низкий урожай ржи
09:10Омский Минздрав прокомментировал резонансное увольнение травматолога
08:57В Якутии восстановили электроснабжение пяти улусов
08:54Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Рязанью
08:43В ЦБ объяснили механизм перевода накоплений в новую пенсионную систему
08:40Пострадавших при хлопке под Белгородом будут лечить в ожоговом центре
08:24В Тайване подвели итоги парламентских выборов
08:14В Рязанской области три человека погибли в ДТП
08:06Биолог назвал лечение рака ближайшим будущим генетики
07:50В Кузбассе турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу
07:30Ученые объяснили быстрое потепление климата в России
07:30Во Владивостоке водитель внедорожника спровоцировал массовое ДТП
07:27Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи
07:02Губернатор Пуэрто-Рико назвала размер ущерба от землетрясений
06:56"Известия": крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
06:51Токаев назвал признание Ираном вины за авиакатастрофу важным решением
06:44Гарри Стайлс рассказал, что ему больше всего нравится в девушках
06:39CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих
Лента новостейМолния