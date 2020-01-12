Нургалиев и Хаджимба обсудили ситуацию в Абхазии

Люди у здания Кабинета министров Абхазии в Сухуме, где проходит встреча сторонников президента Абхазии Рауля Хаджимба

СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Президент Абхазии Президент Абхазии Рауль Хаджимба и заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев провели вторую встречу, на которой обсудили общественно-политическую ситуацию в республике, а также необходимость разблокирования комплекса правительственных зданий, сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее сообщалось, что в пятницу состоялась первая встреча Хаджимбы и Нургалиева, на которой они обсудили ситуацию в республике.

"11 января состоялась встреча президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым", - говорится в сообщении.

На встрече обсуждалась необходимость разблокирования комплекса правительственных зданий. В ходе беседы также было отмечено, что сторонам необходимо воздерживаться от действий, которые могут осложнить обстановку.

Также отмечается, что Нургалиев проинформировал Хаджимбу о встречах с представителями оппозиции, где им было отмечено, что все процессы должны протекать строго в правовом русле.

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.

Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.