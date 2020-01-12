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СМИ: учебные заведения Триполи прервали занятия из-за обстрелов города
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РИА Новости

СМИ: учебные заведения Триполи прервали занятия из-за обстрелов города

00:26 12.01.2020
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Триполи, Ливия
Вид города Триполи, Ливия
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Вид города Триполи, Ливия. Архивное фото
ДОХА, 12 янв - РИА Новости. Муниципалитеты в составе Триполи и его пригородов распорядились приостановить занятия в государственных и частных учебных заведениях на неделю, начиная с 12 января, из-за непрекращающихся обстрелов столицы Ливии, в том числе жилого сектора, со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с маршалом Халифой Хафтаром, сообщила ливийская газета The Libya Observer.
По информации издания, руководители образовательного сектора в муниципалитетах Триполи на собрании договорились возобновить учебу в учебных заведениях с воскресенья, 20 января, если ситуация станет более безопасной.
Ранее руководители сферы образования в Триполи прервали учебный процесс на неделю из-за похорон жертв обстрела военного училища, которых взорвали с использованием беспилотника прямо во время церемонии выпуска, а также из-за постоянных обстрелов армией Хафтара различных районов Триполи.
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В связи с обстрелом учебных заведений в Триполи свою обеспокоенность высказала ЮНИСЕФ, заявив, что "школы в Триполи стали местом страха, а не получения образования, нарушая права детей, международное гуманитарное право и права человека".
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое она ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международного признанного Правительства национального единства Ливии Фаез Саррадж заявил в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
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