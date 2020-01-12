В Идлибе вступило в силу очередное перемирие

ДАМАСК, 12 янв - РИА Новости. Очередное прекращение огня вступило в силу в сирийской провинции Очередное прекращение огня вступило в силу в сирийской провинции Идлиб

Турецкое минобороны сообщило в пятницу, что Россия и Турция договорились ввести режим прекращения огня в сирийском Идлибе, начиная с полуночи (00.01) 12 января.

В связи с перемирием сирийская армия подготовила три гуманитарных коридора для выхода мирных жителей, сообщил РИА Новости местный военный источник. "Три коридора расположены в районе городов Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке, и аль-Хадер на юге провинции Алеппо", - уточнил источник.

С 19 декабря сирийская армия проводит военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб. Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более чем 40 деревень в провинции Идлиб в ходе военной операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения. В списке освобожденных деревень стратегически важные пункты, в том числе деревня Джарджаназ в десяти километрах от города Маарет-Нууман.

Освобождение удерживаемого боевиками с 2012 года Маарет-Нуумана и деблокирование участка международной трассы M5 называется экспертами одной из важнейших целей военной операции армии САР.

На данный момент из-за сложных погодных условий наземное продвижение сирийской армии почти прекратилось, однако она наносит артиллерийские удары по позициям боевиков.

Так, в субботу госагентство SANA сообщило, что в результате артиллерийских ударов сирийские военные уничтожили несколько единиц военной техники боевиков и их штабы в районе города Саракиб. Ранее, в понедельник, армия ликвидировала в районе городов Саракиб и Маарет-Нууман нескольких боевиков и их военную технику, применив танки.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами "Джебхат ан-Нусры"*.

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам сообщил во вторник, что с середины декабря число внутренне перемещенных лиц в результате эскалации боевых действий в Идлибе увеличилось на 300 тысяч человек.