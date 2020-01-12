Домашняя обстановка: зачем в России открываются отделения милосердия

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сохранить комфортные, близкие к домашним условия для тяжелобольных пожилых людей в стационарах больниц и специализированных центров позволяют отделения милосердия. В Иркутской области такое отделение открылось на базе геронтологического центра поселка Марково. Теперь 48 пациентов смогут одновременно получать врачебный и социальный уход в комфортных условиях.

“Новое отделение позволит дольше сохранять для пожилых людей привычную домашнюю обстановку. В стационарные учреждения поступают люди старшей возрастной категории в достаточно тяжелом состоянии, чаще всего нуждающиеся в постоянном уходе. В Марковском геронтологическом центре в новом отделении созданы комфортные условия для проживания маломобильных получателей социальных услуг”, – отметила и. о. заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Новое отделение открылось в рамках национального проекта “Демография” и его раздела “Старшее поколение”. По словам директора геронтологического центра Александра Савина, в отделении на постоянной основе будут проживать пожилые и престарелые граждане, нуждающиеся в постоянном уходе.