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2020-01-12T07:59+0300
https://ria.ru/20200112/1563283233.html
Домашняя обстановка: зачем в России открываются отделения милосердия
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РИА Новости

Домашняя обстановка: зачем в России открываются отделения милосердия

07:59 12.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПансионат для ветеранов труда в Москве
Пансионат для ветеранов труда в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сохранить комфортные, близкие к домашним условия для тяжелобольных пожилых людей в стационарах больниц и специализированных центров позволяют отделения милосердия. В Иркутской области такое отделение открылось на базе геронтологического центра поселка Марково. Теперь 48 пациентов смогут одновременно получать врачебный и социальный уход в комфортных условиях.
“Новое отделение позволит дольше сохранять для пожилых людей привычную домашнюю обстановку. В стационарные учреждения поступают люди старшей возрастной категории в достаточно тяжелом состоянии, чаще всего нуждающиеся в постоянном уходе. В Марковском геронтологическом центре в новом отделении созданы комфортные условия для проживания маломобильных получателей социальных услуг”, – отметила и. о. заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.
Новое отделение открылось в рамках национального проекта “Демография” и его раздела “Старшее поколение”. По словам директора геронтологического центра Александра Савина, в отделении на постоянной основе будут проживать пожилые и престарелые граждане, нуждающиеся в постоянном уходе.
Работа геронтологического центра помогает решить проблемы граждан пожилого возраста и инвалидов. Для них работают тренажерный зал, зал ЛФК, водолечебница, кабинет спелеотерапии, комната психологической разгрузки, а также ведут прием врачи. Для обеспечения активного долголетия в геронтологическом центре функционирует шесть клубов и кружков по интересам, компьютерный класс, лекторий и библиотека.
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