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2020-01-12T08:00+0300
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Спасатели на связи: тургруппам упростили регистрацию маршрутов
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РИА Новости

Спасатели на связи: тургруппам упростили регистрацию маршрутов

08:00 12.01.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРабота высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в горах Кабардино-Балкарии
Работа высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в горах Кабардино-Балкарии
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В новом году подать заявку на регистрацию самостоятельно путешествующей туристской группы стало проще. МЧС России разработало специальную форму онлайн-заявки, которая активна на официальных сайтах ведомства в регионах и доступна на всех устройствах.
Информировать спасателей необходимо о маршрутах, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и возможным причинением вреда здоровью туристов и их имуществу.
Новый сервис упростит подачу заявок туристским организациям, индивидуальным туристам и группам, самостоятельно путешествующим по стране, в том числе имеющим в своем составе несовершеннолетних детей.
Путешественникам нужно выбрать субъект РФ, на территории которого планируется поездка, а затем заполнить заявку. В ходе ее обработки сотрудники МЧС России обязательно ознакомят туристов с информацией об опасностях на предстоящем маршруте, метеоусловиях, разъяснят правила безопасности, а также помогут проверить личное снаряжение, средства связи и маршрутные документы.
При подаче онлайн-заявки необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте. Сотрудник МЧС обязан обработать заявку в течение одного рабочего дня, после чего передать сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого запланирован маршрут. Далее ответственный представитель тургруппы или индивидуальный турист получит информацию о регистрации по телефону или СМС.
Помимо единого онлайн-сервиса зарегистрировать маршрут можно с помощью почтового отправления, электронной почты или по телефону, обратившись в МЧС России по месту планируемого путешествия.
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Хорошие новостиНовости - ТуризмОбществоХорошие новостиМЧС РФ
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