Спасатели на связи: тургруппам упростили регистрацию маршрутов

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В новом году подать заявку на регистрацию самостоятельно путешествующей туристской группы стало проще. МЧС России разработало специальную . В новом году подать заявку на регистрацию самостоятельно путешествующей туристской группы стало проще. МЧС России разработало специальную форму онлайн-заявки , которая активна на официальных сайтах ведомства в регионах и доступна на всех устройствах.

Информировать спасателей необходимо о маршрутах, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и возможным причинением вреда здоровью туристов и их имуществу.

Новый сервис упростит подачу заявок туристским организациям, индивидуальным туристам и группам, самостоятельно путешествующим по стране, в том числе имеющим в своем составе несовершеннолетних детей.

Путешественникам нужно выбрать субъект РФ, на территории которого планируется поездка, а затем заполнить заявку. В ходе ее обработки сотрудники МЧС России обязательно ознакомят туристов с информацией об опасностях на предстоящем маршруте, метеоусловиях, разъяснят правила безопасности, а также помогут проверить личное снаряжение, средства связи и маршрутные документы.

При подаче онлайн-заявки необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте. Сотрудник МЧС обязан обработать заявку в течение одного рабочего дня, после чего передать сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого запланирован маршрут. Далее ответственный представитель тургруппы или индивидуальный турист получит информацию о регистрации по телефону или СМС.