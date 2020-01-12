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https://ria.ru/20200112/1563269837.html
"Отсюда путь только на кладбище". Как санитары морга стали киллерами
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РИА Новости

"Отсюда путь только на кладбище". Как санитары морга стали киллерами

08:00 12.01.2020
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© Стоп-кадр передачи "Криминальная Россия. Дело санитаров" кинокомпании "Версия"Члены "банды санитаров"
Члены банды санитаров
© Стоп-кадр передачи "Криминальная Россия. Дело санитаров" кинокомпании "Версия"
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Ксения Клепча. Теневые доходы, кровавые разборки с конкурентами и показательные убийства "своих": в начале нулевых так называемая банда санитаров подчинила себе практически весь похоронный бизнес в Санкт-Петербурге. И хотя о деятельности группировки стало известно еще в 2001-м, ее главаря Валерия Бурыкина задержали лишь шесть лет спустя. В День работника прокуратуры РИА Новости рассказывает об этом деле.

Опасная профессия

Двадцать седьмого августа 2004 года в доме 58 по улице Замшина на северо-востоке Санкт-Петербурга прогремел мощный взрыв. В этот момент в парадную входила 43-летняя Лариса Артюховская — заместитель главврача городского наркологического диспансера. Она получила тяжелые ранения и умерла в машине скорой помощи.
Как позднее выяснят криминалисты, на первом этаже сработала радиоуправляемая бомба мощностью примерно 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Еще одно взрывное устройство через несколько часов обнаружили в доме на улице Тельмана — здесь жил главный нарколог Северо-Западного федерального округа Сергей Тихомиров. Артюховская подчинялась ему напрямую.
© Стоп-кадр передачи "Криминальная Россия. Дело санитаров" кинокомпании "Версия"Сергей Тихомиров
Сергей Тихомиров
© Стоп-кадр передачи "Криминальная Россия. Дело санитаров" кинокомпании "Версия"
Сергей Тихомиров
К середине нулевых профессия врача-нарколога, да еще и облеченного должностными полномочиями, стала одной из самых опасных в Северной столице — покушения происходили регулярно.
В 2001 году пост главврача городского наркологического диспансера покинула Наталия Куликова. Незадолго до этого неизвестный плеснул ей в лицо кислотой. Следом уволились еще две сотрудницы, сообщившие в милицию об угрозах и попытках поджечь их квартиры.
Предшественник Тихомирова на посту главного нарколога СЗФО Леонид Шпиленя пережил целых три покушения. В первый раз на него напали практически сразу после назначения, жестоко избив металлическими прутьями. Меньше чем через полгода в парадной его дома прогремел взрыв. Еще через неделю преступники совершили третье покушение, оставив взрывное устройство в горшке с цветами. Сам Шпиленя был уверен: все нападения — дело рук Тихомирова, давно метившего на должность главврача. Впрочем, прямых доказательств не нашлось.
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Следователи рассматривали разные версии такой "популярности" конкретных должностных лиц у криминалитета: доступ к наркотическим препаратам, теневые доходы за анонимное лечение, аккредитация частных клиник.
Однако в октябре 2004-го версия Шпилени стала приоритетной: силовики выяснили, что покушения на Тихомирова — всего лишь инсценировка. Больше всего следователей заинтересовал не сам главврач, а его подельники, среди которых оказались заместитель председателя патолого-анатомического бюро Петербурга Павел Беляев и директор частной наркологической клиники "КредоМЕД" Марат Дрейзин. Вскоре их показания помогли раскрыть целую серию убийств, на первый взгляд никак не связанных с покушениями на врачей.

Санитары-киллеры

По версии следствия, в 1995-м сотрудник городского патолого-анатомического бюро Валерий Бурыкин вместе с Павлом Беляевым создал группировку, взявшую под контроль доходы всех моргов Санкт-Петербурга. В банду, как правило, набирали санитаров. С членами "классических" ОПГ того времени их объединяли занятия спортом, отказ от вредных привычек и жесткие правила поведения. Были и особенности: участники банды, например, сделали себе одинаковые татуировки с изображением санитара в маске.
Бывший старший санитар Городского патолого-анатомического бюро Санкт-Петербурга Валерий Бурыкин
Бывший старший санитар Городского патолого-анатомического бюро Санкт-Петербурга Валерий Бурыкин
Бывший старший санитар Городского патолого-анатомического бюро Санкт-Петербурга Валерий Бурыкин
В середине 90-х на теневом рынке ритуальных услуг Санкт-Петербурга действовали и другие крупные игроки, однако "банда санитаров" постепенно расправилась с конкурентами и заняла лидирующее положение.
"Своих" лидеры группировки тоже не жалели. Так, в феврале 1999-го один из членов банды, Роман Архипов, поплатился жизнью за пристрастие к наркотикам. Он не только не выполнил обещания завязать с пагубной привычкой, но и потратил на наркотики часть "общака". По приказу Бурыкина его вывезли в лес и задушили.
Позднее в суде мать погибшего вспоминала слова сына: "С этой работы можно уйти только на кладбище".

Длительные сроки

Силовикам о деятельности ОПГ стало известно еще в сентябре 2001 года — после убийства одного из ее участников, санитара Сергея Ефимова. По версии следствия, Ефимов вступил в конфликт с "начальством" и пытался "уволиться". В итоге получил пять пуль прямо на пороге собственной квартиры. За предательство. В перестрелке также серьезно пострадала его жена. Именно она спустя несколько лет сумела опознать киллера.
По данным "Коммерсанта", оперативники обнаружили в документах Ефимова "летопись" всех преступлений банды — эти материалы он планировал использовать в качестве гарантии собственной безопасности.
Несмотря на подробное описание десятка убийств, следователям не удавалось собрать достаточно веских доказательств, чтобы довести дело до арестов.
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Однако показания Тихомирова, "заказавшего" группировке несколько покушений на коллег, помогли значительно продвинуться в расследовании. Как вспоминал в интервью следователь по особо важным делам Борис Смирнов, который вел это дело, "санитары" сначала упирались и отказывались доносить друг на друга, однако сотрудники прокуратуры все же разговорили их.
Практически все бандиты оказались в наручниках в 2005 году. Первый приговор был вынесен в 2006-м. Беляев получил 15 лет колонии строгого режима, бывший главврач Тихомиров — десять лет, остальные — от четырех до 14.
Бурыкину удалось бежать с семьей за границу. Впрочем, уже через год его задержали в Венгрии и экстрадировали на родину. Хотя главарь банды категорически отрицал свою причастность к большинству преступлений, суд встал на сторону обвинения и в 2010-м приговорил его к 16 годам лишения свободы. В 2014-м, когда следствие собрало доказательства еще по трем убийствам, срок увеличили до 24 лет колонии строгого режима.
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Санкт-ПетербургОбществоПроисшествия
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