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Туризм
2020-01-12T05:07+0300
https://ria.ru/20200112/1563266764.html
В Индии сняли на видео, как змея мучается из-за пластиковой бутылки
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РИА Новости

В Индии сняли на видео, как змея мучается из-за пластиковой бутылки

05:07 12.01.2020
12204
© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице Parveen Kaswan в TwitterЗмея, проглотившая бутылку
Змея, проглотившая бутылку
© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице Parveen Kaswan в Twitter
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Сотрудник индийской лесной службы Парвин Касван выложил в соцсеть видео, на котором змея мучается из-за проглоченной пластиковой бутылки, сообщает NDTV.
Когда ее подталкивают палкой, она начинает буквально выдавливать из себя бутылку. Касван подписал свою публикацию так: "Посмотрите, как пластик влияет на дикую природу. Видео может шокировать вас".
За один день ролик был просмотрен 30 тысяч раз. В комментариях пользователи выражали беспокойство. Многим было тяжело смотреть на мучения змеи. Все сошлись во мнении, что человечеству давно пора пересмотреть свои взгляды на экологию.
Согласно докладу Центрального комитета по контролю загрязнения окружающей среды, Индия производит более 25 тысяч тонн пластиковых отходов ежедневно. Из них 40 процентов становятся неубранным мусором в дикой природе.
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