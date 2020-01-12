В Индии сняли на видео, как змея мучается из-за пластиковой бутылки

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Сотрудник индийской лесной службы Парвин Касван выложил в соцсеть видео, на котором змея мучается из-за проглоченной пластиковой бутылки, сообщает NDTV.

When it comes to #plastic there is nothing called as throwing away. See how single use plastic like bottles effecting the wildlife & other species. Video may disturb you. pic.twitter.com/swnxAjbyCx — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 10, 2020

Когда ее подталкивают палкой, она начинает буквально выдавливать из себя бутылку. Касван подписал свою публикацию так: "Посмотрите, как пластик влияет на дикую природу. Видео может шокировать вас".

За один день ролик был просмотрен 30 тысяч раз. В комментариях пользователи выражали беспокойство. Многим было тяжело смотреть на мучения змеи. Все сошлись во мнении, что человечеству давно пора пересмотреть свои взгляды на экологию.