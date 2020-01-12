Гарри Стайлс рассказал, что ему больше всего нравится в девушках

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Британский музыкант и актер Гарри Стайлс рассказал на телеигре Ellen's Burning Questions, которую ведет Эллен Дедженерес, что ему больше всего нравятся в девушках, Британский музыкант и актер Гарри Стайлс рассказал на телеигре Ellen's Burning Questions, которую ведет Эллен Дедженерес, что ему больше всего нравятся в девушках, сообщает Daily Mail.

Когда его спросили о трех любимых частях тела, исполнитель сначала назвал "глаза", а затем какое-то время не мог решить, что выделить еще.

В итоге он остановился на "улыбке и характере", зрители в студии положительно на это отреагировали и начали аплодировать.

Во время шоу Гарри Стайлс заявил, что если бы не был певцом, то стал флористом, признался, что в юности был увлечен Дженнифер Энистон, а первый раз поцеловался в 12 лет.