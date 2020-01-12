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Культура
2020-01-12T06:44+0300
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Гарри Стайлс рассказал, что ему больше всего нравится в девушках
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РИА Новости

Гарри Стайлс рассказал, что ему больше всего нравится в девушках

06:44 12.01.2020
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© AFP 2019 / Rich FuryБританский певец и актер Гарри Стайлз
Британский певец и актер Гарри Стайлз
© AFP 2019 / Rich Fury
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Британский музыкант и актер Гарри Стайлс рассказал на телеигре Ellen's Burning Questions, которую ведет Эллен Дедженерес, что ему больше всего нравятся в девушках, сообщает Daily Mail.
Когда его спросили о трех любимых частях тела, исполнитель сначала назвал "глаза", а затем какое-то время не мог решить, что выделить еще.
В итоге он остановился на "улыбке и характере", зрители в студии положительно на это отреагировали и начали аплодировать.
Во время шоу Гарри Стайлс заявил, что если бы не был певцом, то стал флористом, признался, что в юности был увлечен Дженнифер Энистон, а первый раз поцеловался в 12 лет.
Исполнитель также обрадовал поклонниц, когда ответил "нет" на вопрос, встречается ли он с кем-нибудь и пошутил, рассказав, что его самый большой страх — боязнь темноты.
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